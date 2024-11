Ida-Virumaal langes siseturistide, kuid kasvas välisturistide arv

Ida-Virumaal käis tänavu tavalisest vähem Eesti puhkajaid, kuid see-eest on kerkinud välisturistide arv. Märgatavalt on kasvanud ka Vene turistide ööbimised, mille põhjuseks on keeruline piiriületus.

Ida-Viru turismiklaster on Soome turisti nimel mitu aastat pingutanud. Asi on hakanud liikuma, näiteks Saka mõisa hotellis on külalisi Soomest sel aastal kolmandiku võrra rohkem.

"Soomlase jaoks on meie asukoht eriline. Neile meeldib meie pankrannik ja mõisa ajalugu kindlasti. Ma usun, et sealtpoolt on tulemas gruppe rohkem," lausus Saka mõisa tegevjuht Salle Rätsep.

"Tervikuna Eestis nii soomlaste kui ka lätlaste protsent langes. Nii et me oleme selles mõttes väga heas, vastupidises trendis," ütles Ida-Viru turismikoordinaator kadri Jalonen.

Lätlaste ja soomlaste ööbimiste arv kasvas Ida-Virumaal sel aastal viiendiku võrra. Samas on võrreldes mullusega vähem siseturiste. Langus pole suur, kõigest viis protsenti.

"Me ise peame ka analüüsima, et kus see (siseturistide arv) kadus. See oli juulikuu, et me teame ka, millal see juhtus. Aga praegu vastust ei ole," lausus Jalonen.

Narva Valge Kõrvitsa kohvikus on sel aastal käinud rohkelt turiste Soomest ja Saksamaalt. Eestlasi oli vähem. Siseturisti nimel käib suur võitlus.

"Hakkasime pakkuma selliseid asju, mis oleks meie külalistele rohkem taskukohased. Natuke vaatasime menüüd üle, et ühelt poolt oleks maitsev, üllatav, aga teiselt poolt ka taskukohane," ütles Valge Kõrvitsa perenaine Natalja Vovdenko.

Üllatav on aga Vene turismi kasv. Venelasi ööbis maakonna hotellides pea kaks korda rohkem kui mullu.

"Eks see peab olema järjekorra pikkusega seotud – piiriületusjärjekord on pikk ja inimesed peavad siis kuskil majutuma," lausus Jalonen.

Sel sügisel meelitab Ida-Virumaa turiste maitseelamustega. Õiglase ülemineku fondi toel saab maakond 20 uut turismiatraktsiooni.