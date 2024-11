Kallas rõhutas Eesti 200 volikogul vajadust tõsta majanduse konkurentsivõimet

Esmakordselt kogunenud erakonna volikogu valis volikogu esimeheks Anneli Kannuse, aseesimeesteks kinnitati Ida-Virumaa piirkonna esimees Marko Sandre ja Harjumaa piirkonna esimehe Atso Matsalu.

Kallas nentis volikogu ees peetud kõnes, et valijad on erakonnale usaldanud väga kiiresti palju vastutust ning erakond on omajagu otsuseid tehes eksinud, kuid seejuures ka oma eesmärke saavutanud.

Erakonna esimees nimetas erakonna töövõitudena agressorriikide kodanikelt valimisõiguse võtmise algatamist, reforme hariduses ning abieluvõrdsuse vastu võtmist.

"Me oleme algusest peale seisnud riigi korda tegemise eest. Me algatasime riigieelarve revisjoni ja me oleme ligi kaks aastat töötanud selle nimel, et Eesti riigi rahaline seis oleks pikas plaanis jätkusuutlik. Me panime pidurit tasuta asjade paraadile ja populistlike valimislubaduste kulurallile. See on olnud väga raske ülesanne, kärbete tegemine, maksude peale sunnitud tõstmine. Kuid me ei tagane oma vastutusest. Me pärandame järgmistele valitsustele ja järgmistele põlvedele korras riigi, millel on võimekust kaitsta oma inimesi, oma territooriumi, tagada inimestele tervena elatud pikad aastad ja maailma tipptasemel haridus. Selleks peab Eestil olema raha, Eesti ei saa minna pankrotti," ütles Kallas.

Kallas sõnas, et Eesti ei ole enam odava kvalifitseeritud tööjõuga maa, vaid kvaliteetsete avalike teenustega, kõrge elatustasemega ja turvaline riik, kuid selle pidamiseks ei ole Eesti majandus piisavalt tugevust kogunud.

"Eesti ettevõtjate turvatunne tuleviku osas, investeerimisjulgus on saanud kõvasti pihta nii jõuliselt kasvanud riigi kulutuste tõttu, mis nende kanda on, kui ka selle tagajärjena järsult muutunud maksupoliitika tõttu," ütles ta.

Kallas rõhutas, et majandusedu tagamiseks tuleb tagada kvaliteetne haridus ning Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks peab erakond andma inimestele lootust, et Eesti väljub kriisidest tugevamana.