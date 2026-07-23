Eesti 200 ei ole Laulu kandidatuuri suhtes seisukohta võtnud

30 ühiskonnategelasest koosnev algatusrühm pakub Eesti presidendi kandidaadiks Estonia Klaverivabriku juhti Indrek Laulu (58).

"Tema nimi on läbi käinud, aga me ei ole temaga kohtunud, nii et ega meil kindlat seisukohta ole. Küsimus ei ole ju üksinda Eesti 200 seisukohas, vaid selles, kas riigikogus on talle tegelikult toetust," ütles erakonna esimees Kristina Kallas.

Kallas märkis, et teiste erakondadega pole arutelu Laulu kandidatuuri üle toimunud.

"Erakonna sees, fraktsioonis oleme küll arutanud, kes ta on ja mis on tema taust, aga kindlat seisukohta ei ole me võtnud. Kuna me pole teiste erakondadega seda üldse arutanud, ei tea ma, milline võiks olla tema toetus riigikogus. Ta on ilmselt suurele osale riigikogu liikmetest veel mittetuttav," sõnas Kallas.

Samas rõhutas Kallas Indrek Laulu tuntust ettevõtjana.

"Ma arvan, et ettevõtjad esitasid ta suures osas just seetõttu, et nad ootavad ettevõtlustaustaga presidenti. See on täiesti arusaadav ja Indrekul on see kindlasti tugev, nii et ma saan aru, miks ettevõtjad teda presidendiks soovivad," märkis ta.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril 2026. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust (21 saadikut). Kandidaadiks võib üles seada sünnilt Eesti kodaniku, kes on vähemalt 40 aastat vana. Üles ei tohi seada tegevväelast ega isikut, kes on olnud president kaks ametiaega järjest. Kui president jääb riigikogus valimata, valib presidendi valimiskogu.