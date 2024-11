Tallinn vabastas usalduse kaotuse tõttu ametist õpetajate maja direktori

Tallinna linnavalitsus vabastas esmaspäeval korraldusega ametist õpetajate maja direktori Kristi Vimbergi, kes oli ametis olnud 2022. aasta suvest saadik.

Korralduse seletuskirjas tuuakse põhjuseks töölepingu seaduse punkt, mille järgi võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja: on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu.

"Vimberg lähenes väga loominguliselt sellele, kuidas tõsta asutuse omatulusid, ja rikkus sellega määruseid," ütles abilinnapea Aleksei Jašin ERR-ile.

Jašin lisas, et Vimbergile polnud keegi taoliseks tegevuseks luba andnud. Linna finantsteenistus tuvastas rikkumise kuu aja jooksul ning sellele järgnenud sisekontroll tuvastas, et Vimberg oli asutuse omatulude tõstmiseks kasutanud "valesid eelarveridu", lisas abilinnapea.

Õpetajate maja hakkas ruumi ilma kooskõlastuseta külaliskorterina välja üürima

Sisekontrolli aruande järgi lõi Vimberg külaliskorteri ning andis selle üürile. Selleks kasutas ta ruumi nimega Diele. Linnaeelarves selle ruumi külaliskorteriks muutmist mainitud ei ole, märkis sisekontroll.

"Samuti ei ole haridusamet kooskõlastanud külaliskorteri loomist.

Kooskõlastus oli antud ruumi kuutasuga välja üürimiseks äripinnana," kirjutas sisekontroll. Külaliskorteri haldamiseks sõlmiti leping vahendajaga, mida poleks samuti tohtinud teha.

"Dream Stay OÜga sõlmitud töövõtuleping ei ole vormistatud korrektselt. Vastavalt lepingule maksab töövõtja (Dream Stay OÜ, tegelik kasusaaja Kristjan Lang) tellijale (õpetajate maja) 25 protsenti kalendrikuu tulemist, mis tähendab, et 75 protsenti tulemist jääb Dream Stay OÜ-le, ostumenetluse järgi peab olema vastupidi, et Dream Stay OÜ tasu on 25 protsenti. Lepingu sõlmimisel tehtud veaga on tekitatud oluline varalise kahju tekkimise risk ning tuginedes lepingule võib töövõtja alati teha ümberarvestuse õpetajate maja kahjuks," märkis sisekontroll.

Tegelikkuses oldi lepingus protsendid segamini aetud ning õpetajate maja sai tulust siiski 75 protsenti.

Sisekontroll tõi välja ka, et Diele ruumi kasutamise hind on jäänud õpetajate maja teenuste hinnakirjas kehtestamata, millega on rikutud teenuste ja kauba hinna kehtestamise nõudeid linna asutusutes.

Külaliskorteri sisustamiseks kasutati raha, mis polnud selleks mõeldud. Eestikeelsele õppele ülemineku kulude konto väljavõtte järgi tehti kulutusi näiteks voodi, televiisori, diivanvoodi ja köögimööbli ostmiseks.

"On alust arvata, et sisustuse kulude loetelu ei ole täielik, sest külaliskorteris on ka näiteks öökapid, kummut, madrats ja sisustuselemendid (vaip, lambid, pildid, kunsttaimed, nõud). Õpetajate maja selgituste kohaselt osteti kaubad DEPO-st ja mujalt," märkis sisekontroll.

Lisaks üldremondile tehti Diele ruumis ka vannitoa ehitus summas 8200 eurot.

Dream Stay OÜ poolt esitatud raport külaliskorteri teenistuse kohta septembris 2024. Autor/allikas: Tallinna LV

Vimberg: eestikeelse õppe vahendeid kasutati ainult inventari ostuks

Vimberg märkis oma seletuskirjas, et eestikeelsele õppele ülemineku vahendeid kasutati vaid inventari soetamiseks ning et see oli eelnevalt kokku lepitud ja aktsepteeritud, vajadusena välja toodud, et luua uued töökohad, parendada koolituskeskkonda. Remonti ei tehtud Vimbergi sõnul eestikeelsele õppele ülemineku vahenditest.

Dream Stay`ga sõlmiti kokkulepe, sest õpetajate majal puudus endal tööjõu ressurss külaliskorteri haldamiseks, märkis Vimberg.

Vimbergi sõnul hakati praktiliselt kasutuseta seisnud ruumidele püsirentnikku otsima 2022. aastal ning selleks parendati ruumi tingimusi minimaalselt, näiteks rajati tualett. 2023 novembris üürniku otsimine lõpetati. Siis tekkis linnal plaan sinna vajadusel paigutada eestikeelsele õppele ülemineku ja kompetentsiüksus (MEKK) ehk kasutada ruumi kontorina.

Õpetajate maja soovis, et kuivõrd sellega kaotatakse omatulu võimalus, kompenseeriks linn neile selle. Tallinna haridusamet aga selle aasta eelarves selleks vahendeid ei leidnud ning Vimbergi sõnul tundus parim lahendus lisaks kontori funktsioonile anda ruumile külaliskorteri funktsioon.

Vimbergi viimane tööpäev oli korralduse järgi 31. oktoober. Vimbergile makstakse seadusest tulenevalt hüvitist kasutamata puhkuse päevade eest, muid hüvitisi lahkumisega seoses ei kaasne.

Tallinna Õpetajate Maja asub Raekoja platsis, asutus kuulub Tallinna linnale.