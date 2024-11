Koolide toitlustaja soovib kampaania käigus toiduraiskamist vähendada

Uuringute järgi visatakse Eesti koolide ja lasteaedade sööklates igal aastal ära 1900 tonni toitu. Valdav osa sellest ehk 80 protsenti toidukaost tuleb just õpilaste taldrikutelt.

"Õpilased, nagu inimesed ikka, söövad paraku silmadega. Siis võib-olla, jah, need portsjonid on suuremad kui me tegelikult jaksame ära süüa," ütles Daily koolisöökla juhataja Ene Veski.

Veski sõnul läheb toitu rohkem raisku supipäevadel. Võrreldes praepäevadega on siis ka vähem valikuid

"Supipäeval on lihtsalt see, et kuna suurematel on võib-olla välja kujunenud mingi toitumisharjumus, siis nemad üldjuhul millegipärast, kas välistavad või ei ole eriti suured supisööjad, aga algklassid on väga head supisööjad," ütles Daily koolisöökla juhataja Ene Veski.

15 aastat ca 650 õpilasega Raatuse kooli direktori ametit pidanud Toomas Kink räägib, et lastele meeldivad lihtsad ja puhtad maitsed. Paraku sellist toitu pole olemas, mis oleks meelepärane kõigile. Mõju avaldavad ka kodused harjumused

"Kui kodus ei valmistata enam süüa ja käiakse kiirtoidusöögikohtades, siis lapsega tuleb see mentaliteet kaasa. Me püüame küll seda murda, aga paraku me ka kõike ei suuda," lausus Kink.

Raatuse koolis jääb päeva kohta keskmiselt üle paarikümne kilogrammi jagu toitu. Ülejääk läheb praegu biokonteinerisse. Toiduraiskamise vähendamiseks ja probleemi teadvustamiseks on Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia ligi 80 koolisööklas kaalumas sel nädalal tekkinud toidujäätmete kogust. Äravisatud toidukoguseid kaalutakse üle iga päev ning nädala lõpus selgub võitja ehk kool, kus õpilase kohta raisatakse toitu kõige vähem. Seesugust kaalumist viib Daily läbi neljandat aastat

"Võib-olla mingi väike muutus on toimunud ja natukene korrigeeritakse ja eks me juhime tähelepanu ka leti ääres, et kui lapsed sööma tulevad, et palun tõsta nii palju, kui sa jaksad süüa, et siis see on nagu orientiiriks ka, et nad saavad siis vähem tõsta ja me oleme rõhutanud ka seda, et on võimalus alati juurde võtta," sõnas Ene Veski.



Kampaania esimesel päeval läks Raatuse kooli õpilaste taldrikutelt prügikasti 13,7 kilogrammi toitu.