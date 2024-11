Tallinna vanalinnas autode süütamises kahtlustatavad on Soome kodanikud

Prokuratuur kinnitas, et Tallinna vanalinnas sõidukite süütamises kahtlustatavatena kinni peetud kaks meest on Soome kodanikud.

"Politsei pidas Tallinna vanalinnas sõidukite süütamises kahtlustatavatena kinni kaks meest vanuses 21- ja 28-eluaastat. Tegemist on Soome kodanikega. Neile esitati kahtlustus vara rikkumises ja hävitamises," ütles prokuratuur ERR-ile.

Teo võimalikku motiivi prokuratuur alles menetleb.

"Kuigi uurimine juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alles alguses, töötab politsei erinevate uurimisversioonidega. Praegu on pooleli tõendite kogumine ja analüüsimine, et edasise kriminaalmenetluse käigus oleks võimalik selgitada välja kõik olulised juhtumi asjaolud, sealhulgas teo võimalik motiiv," öeldi prokuratuurist.

Kuivõrd prokuratuuri hinnangul võivad mehed vabaduses kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda ja uusi kuritegusid toime panna, taotles prokuratuur kohtult kahtlustatavate vahistamist. Harju maakohus nõustus prokuratuuri hinnanguga ning võttis mehed kuni kaheks kuuks vahi alla, lisas prokuratuur.

Tallinna vanalinnas põles ööl vastu laupäeva kolm sõiduautot. PPA sõnul viitavad sündmuskohalt kogutud tõendid ja turvakaamerate salvestised, et tegemist võis olla süütamisega.

Autod põlesid Müürivahe, Vene ning Olevimäe tänaval.