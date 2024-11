Tallinna vanalinnas põles ööl vastu laupäeva kolm autot

Tallinna vanalinnas põles ööl vastu laupäeva kolm sõiduautot. PPA sõnul viitavad sündmuskohalt kogutud tõendid ja turvakaamerate salvestised, et tegemist võis olla süütamisega.

Autod põlesid vanalinnas Müürivahe, Vene ning Olevimäe tänaval.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitas, et sotsiaalmeedias leviv info Tallinna vanalinnas põlenud autode kohta vastab tõele.

Politsei sai reede öösel vastu laupäeva teateid Tallinna Vanalinnas kolme sõiduki põlenust, ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Marju Tooming.

Öösel kella ühe ajal sai politsei teate Müürivahe tänaval põlevast sõiduautost Kia Ceed, kella kahe ajal Vene tänaval põlevast sõiduautost Mercedes Benz ja kella viie paiku teatati, et Olevimäel põleb sõiduauto BMW X3. Lisaks said põlenud autode lähistel kahjustusi kolm autot.

Põlengutes keegi vigastada ei saanud.

PPA sõnul viitavad sündmuskohalt kogutud tõendid ja turvakaamerate salvestised, et tegemist võis olla süütamisega.

Esmastele tõenditele tuginedes pidas politsei laupäeva õhtul kinni kaks meest vanuses 21- ja 28-eluaastat, kellele esitati kahtlustus vara hävitamises. Prokuratuur taotleb Harju maakohtult kahtlustatavate vahistamist.

Juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus, lisas politsei.

ERR küsis kaitsepolitseiametilt (kapo), kas juhtum on ka nende tähelepanu äratanud ning kas nad kahtlustavad Venemaa koordineeritud mõjutustegevust sarnaselt siseministri auto lõhkumisele. Kaitsepolitsei pressiesindaja vastas, et tegemist on PPA menetlusega.

Üks auto põles Vene tänaval asuva Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi algkooli maja ees.