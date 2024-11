Vseviov kutsus Hiinat üles koostööle gaasijuhtme kahjustuse uurimises

Vseviov oli esmaspäeval ja teisipäeval visiidil Hiinas, kus ta kohtus asevälisministri Deng Liga, et rääkida Venemaa sõjast Ukrainas, kahepoolsetest suhetest ning Läänemere veealuse taristu kahjustuste juhtumi uurimisest.

Vseviov ütles kohtumisel asevälisministri Liga, et Eesti välispoliitika absoluutne prioriteet, millest lähtuvalt hinnatakse kõiki teisi rahvusvahelise elu küsimusi, on Venemaa agressioon Ukraina vastu.

"Eesti pingutuste eesmärk on õiglane ja püsiv rahu, mis on võimalik saavutada ainult Ukraina osalusega ja kui Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on tagatud. Nende tingimuste arvelt ei saa teha ühtki mööndust ega kompromissi," lausus Vseviov.

Vseviov toonitas Eesti kategoorilist hukkamõistu Põhja-Korea sekkumisele Euroopas peetavasse agressioonisõtta ning kutsus Hiinat üles kasutama oma mõju selle ohtliku eskalatsiooni takistamiseks. Ühtlasi kutsus Vseviov üles hoiduma Venemaa agressiooni toetamisest mis tahes viisil, sealhulgas kahesuguse kasutusega varustuse tarnimisega.

Rääkides Läänemere veealuse taristu kahjustuse juhtumi uurimisest, mida juhivad Eesti ja Soome ning milles kahtlustatakse Hiina laeva Newnew Polar Bear, kutsus Vseviov Hiinat üles vastama mullu esitatud õigusabipalvele.

"Ootame, et Hiina õiguskaitseorganid teeksid Newnew Polar Beari ja selle meeskonnaga seotud menetlustoimingud, et saaksime uurimise lõpetada," ütles Vseviov.

Kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu ja Hiina suhteid ning Hiina suhteid Venemaaga, samuti Põhja-Korea sõdurite kaasamist agressiooni Ukraina vastu.

Vseviov rõhutas kohtumisel ka inimõiguste olulisust ja, pidades silmas Eesti käimasolevat eesistumist meediavabaduse koalitsioonis ning Eesti süvendatud tähelepanu meediavabaduse ja ajakirjanike kaitse küsimustele.

Visiidi käigus kohtus kantsler partei välissuhete aseministri, Euroopa Liidu ja teiste riikide suursaadikute, Euroopa Liidu kaubanduskoja presidendiga Hiinas ning Tsinghua ülikooli rahvusvaheliste suhete professoritega.

Vseviov külastab sel nädalal ka Lõuna-Koread ja Jaapanit.