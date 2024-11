Sõja 996. päev: Ukraina ründas kümnete droonidega Vene lennubaasi Krasnodari krais

Oluline reedel, 15. novembril kell 20.58:

- Ukraina ründas ööl vastu reedet kümnete droonidega Vene õhujõudude baasi Krasnodari krais;

- Ukraina võimud vahistasid erioperatsioonide väejuhatuses tegutsenud reeturi;

- USA hakkab Ukrainale iganädalaselt relvaabi saatma;

- Zelenski lubas esitada kümnepunktilise sisemise vastupanu kava;

- Venemaa ähvardab Zaporižžja tuumajaamast vaatlejad välja saata;

- Vene õhurünnakus Odessale hukkus üks ja sai viga kaheksa inimest;

- Porošenko pani välja preemia esimesele, kes Põhja-Korea sõduri vangistab;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit.

Kiiev lükkas ümber Venemaa väited Hremjatši külla sisenemisest

Ukraina kaitsevägi lükkas ümber Vene propagandistide väited vaenlase diversioonirühma sisenemisest Tšernihivi oblasti Hremjatši külla, mille lähedalt avastati Vene trikoloor.

"Täna avastasid Ukraina kaitsjad Tšernihivi oblastis Venemaa trikoloori, mis oli heisatud hävitatud Sudosti jõe silla lähedale. Venemaa propagandistide väide, et diversioonirühm sisenes Hremjatši külla, ei vasta tõele. Silda, mille lähedale vaenlase diversioonirühm oma kaltsu riputas, ei ületatud," seisis Ukraina maaväe Põhja väejuhatuse reedeses Telegrami teates.

Sama rääkis ka Ukraina piirivalve.

"Vene propagandistide väide, et Hremjatši külla sisenes diversioonirühm, ei vasta tõele. Sudosti jõe silda, mille lähedale vaenlase saboteerijad trikoloori püstitasid, nad ei ületanud," kinnitas piirivalve oma Telegrami kontol.

Berliin: Scholz rääkis Putiniga vestlemise eel Zelenskiga

Saksa liidukantsler Olaf Scholz rääkis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga enne seda, kui ta reedel esimest korda pärast 2022. aasta detsembrit Vene diktaatori Vladimir Putiniga vestles.

Scholz rääkis Zelenskiga enne telefonivestlust Putiniga ja teeb seda uuesti pärast kõnet, ütles kantsleri pressiesindaja Steffen Hebestreit avalduses.

Ukraina korraldas droonirünnaku Vene sõjalennuväljale Krasnodari krais

Ukraina ründas ööl vastu reedet kümnete droonidega Vene õhujõudude baasi Krasnodari krais, rünnaku tagajärjed on veel teadmata.

"Täna hommikul kestab laiaulatuslik Ukraina droonirünnak Venemaa Krasnodari kraile. Kohalikud Vene sotsiaalmeedia kanalid teatasid kümnetest Ukraina droonidest ning massiivsest õhutõrjetegevusest Krõmski kohal, kus asub Vene õhujõudude baasi," teatas sõjasündmusi vahendav kanal OSINTechnical.

Ukrainian attack drones reportedly struck Russia's Krymsk airbase in Krasnodar Krai early this morning.



Local channels report multiple explosions in the vicinity of the air base along with Russian AAA fire. pic.twitter.com/XIPHj4cHiL — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 15, 2024

Krasnodari krai kohalikud kanalid teatasid ka mitmest plahvatusest lennubaasi läheduses.

Sealsete elanike sotsiaalmeediakontodel levitati videoid, milles on näha õhutõrje tööd ja kuulda plahvatusi. Kuigi kohalikud elanikud väitsid, et droonidega üritati rünnata Krõmski lennuvälja, ei öelnud võimud selle kohta midagi, teatades ainult, et rünnakus said kahjustada elumajad.

Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev ütles, et kaks omavalitsust sattusid ulatusliku droonirünnaku alla ning väidetavalt lasid Vene õhutõrjejõud Krõmski ja Krasnoarmeiski rajoonis alla mitukümmend drooni. Krõmskis kukkus tema sõnul nelja majapidamise territooriumile droonitükke, mis kahjustas ühe maja katust ja hoovis seisnud autot. Krasnoarmeiski rajoonis kahjustasid droonirusud ühe eramaja katust, teises majas purunesid aknaklaasid.

Vene propagandistide sõnul teatas Krõmski rajooni juht 46 drooni allatulistamisest öö jooksul ja mitte ühestki tsiviilohvrist, aga seejärel kustutas oma postituse.

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko teatas, et rünnaku alla sattus Krõmski sõjaväelennuväli.

Valgevene opositsiooni väljaanne Hart97 vahendas, et kohalike elanike teatel kostis lennuvälja piirkonnast rohkelt plahvatusi. Kui osa droone õnnestus Vene õhutõrjel alla tulistada, siis tõenäoliselt mingi osa tabas ka sihtmärke.

Krõmski sõjalennuväli asub samanimelisest linnast põhja pool ning seal paiknesid Vene õhu- ja kosmosejõudude 7. brigaadi helikopterid Ka-27, hävitajad Su-27 ja Su-30 aga samuti lennuk An-2.

Ukraina võimud vahistasid erioperatsioonide väejuhatuses tegutsenud reeturi

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) vahistas Ukraina erioperatsioonide väejuhatuse (SOF) ühe üksuse komandöri, kes süüdistuse kohaselt edastas infot Venemaa sõjaväeluurele (GRU).

"SOF-i juhtkond oli teadlik selle sõjaväelase suhtes algatatud uurimistoimingutest ja aitas igakülgselt kaasa selle läbiviimimisele," seisis SOF-i reedel sotsiaalmeediakanalis Telegram avaldatud teates.

Sõnumis avaldati kahetsust, et samal ajal kui SOF-i operaatorid täidavad Vene vägede okupeeritud aladel, vaenlase tagalas, lahinguülesandeid, on neid, kes üritavad seda takistada seestpoolt.

"SOF jätkab ülesannete täitmist, vaenlase hävitamist ja Ukraina maa vabastamist okupantide käest. Ja kõik need, kes arvavad, et suudavad selle ära hoida ja seavad ohtu meie sõdurite elud, avalikustatakse ja saadetakse vangi. Vaenlane saab meie edukate operatsioonide tulemusi tunda enda nahal," rõhutati SOF-i sõnumis.

SBU teatas Vene sõjaväeluure agendi kinnipidamisest, kes edastas Ukraina kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse plaane operatsioonide kohta vaenlase tagalas. Vahistatu on kolonelleitnandi auastmes SOF-i ühe üksuse ülema. GRU olevat ta värvanud juba enne täiemahulise sõja puhkemist.

USA hakkab Ukrainale iganädalaselt relvaabi saatma

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium hakkab iga nädal Ukrainasse relvastust saatma, et jõuaks järelejäänud heakskiidetud relvaabi enne võimuvahetust USA-s kohale toimetada, ütles Pentagoni pressisekretäri asetäitja Sabrina Singh.

"Sekretär (USA kaitseminister Lloyd Austin - toim.) ei lase varudel kriitilise tasemeni langeda. Nii et kui me jätkame oma ladude täiendamist, näete raha ja relvade voogu Ukrainasse," ütles Singh.

Ta märkis, et iganädalaste tarnete eesmärk on tagada, et USA suudab Ukrainale toimetada ülejäänud 7,1 miljardi dollari eest abi enne USA presidendi Joe Bideni ja tema administratsiooni lahkumist ehk kuni vastvalitud presidendi Donald Trumpi ametisseastumiseni.

Singh märkis, et uute relvasaadetiste tarnimise jätkamine on Bideni lubadus Ukrainale. Sellest tulenevalt jätkab Pentagon selle lubaduse täitmist, saates igal nädalal uusi abipakette.

Zelenski lubas esitada kümnepunktilise sisemise vastupanu kava

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul rahvale tehtud videopöördumises, et järgmisel nädalal esitatakse Ukraina sisemise vastupanuvõime kava, mis koosneb kümnest punktist.

"Jätkame tööd oma sisemise vastupanuvõime plaani kallal ehk kõik, mis on vajalik Ukraina tugevana püsimiseks," alustas riigipea.

"Täna käsitlesime mitmeid punkte, mille seas kultuurilist suveräänsust, mis hõlmab Ukraina kultuuripärandit, kaasaegset kultuuri ja kultuuridiplomaatiat ning sel eesmärgil edendades tõelist ja tõhusat ühtsust Ukraina kultuurikogukonnas," rääkis Zelenski.

Presidendi sõnul on see Ukraina sidemete tagamise element globaalse maailmaga.

"On asju, mida poliitika, avaliku elu tegelased ja meedia ei saa teistele edastada, aga emotsioonid saavad ja kunst saab. Kultuur üldiselt on tööriist, mis töötab universaalselt inimkonna jaoks maailma eri paigus. Peame sellele palju rohkem tähelepanu pühendama ja me teeme seda," sõnas Zelenskõ.

President märkis, et neljapäeval töötati välja ühtlasi kava julgeolekut ja turvalisust puudutav osa.

"Ukraina siseministeerium ja julgeolekuteenistus on välja töötanud mõned head lahendused. Kindlasti viime kõik ellu," märkis riigipea.

"Energeetika ja relvadega seotud punktid – nende tootmine ja koostöö partneritega – on juba üksikasjalikult käsitletud," jätkas Zelenski.

"Kokku on kümme punkti, mida esitletakse järgmisel nädalal ja iga punkti kohta koostame koos Ukraina kodanikuühiskonnaga ehk kõigiga, kes on valmis panustama ratsionaalseid ideid. Samuti koos ärikogukonnaga koostame Ukraina majanduslikud alused ehk õpetusliku dokumendi meie vastupidamisvõimest selles vallas," rõhutas president.

Zelenski sõnul on Ukraina sisemise tugevdamise kava üks põhielemente just selle majanduslik osa.

Venemaa ähvardab Zaporižžja tuumajaamast vaatlejad välja saata

Venemaa saadab Zaporižžja tuumajaamast Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vaatlejad välja, kui peab nende tööd tarbetuks, seisis Venemaa välisministeeriumi neljapäeval tehtud avalduses, mida vahendasid meediakanalid Ukrinform ja Raadio Vabadus.

Venemaa reageeris sellega IAEA peasekretäri Rafael Grossi sõnadele, kes lubas intervjuus Saksa uudisteagentuurile DPA, et organisatsiooni esindajad viibivad tuumajaamas seni, kuni relvakonflikt lõpeb.

"IAEA eksperdid viibivad peasekretäri Rafael Grossi palvel seal ainult Venemaa valitsuse nõusolekul ja ainult seni, kuni meie riik peab nende viibimist seal õigustatuks. Agentuuri spetsialistide ülesanne on fikseerida Ukraina poolsed provokatsioonid tuumaelektrijaama ja selle töötajate vastu," teatas Venemaa välisministeerium.

Vene välisministeerium lisas, et on täiesti ebaselge, mille alusel IAEA juhtkond otsustab tulevikuväljavaadete üle, mis ületab selgelt nende volitusi.

Zaporižžja tuumajaam on Euroopa suurim tuumaelektrijaam, mille Vene väed okupeerisid 2022. aasta märtsis koos Enerhodari linnaga.

Ukraina võimud on teatanud, et Vene armee kasutas vahepeal tuumajaama sõjavarustuse hoidmiseks ja sõjaväelaste paigutamiseks.

Vene õhurünnakus Odessale hukkus üks ja sai viga kaheksa inimest

Vene relvajõudude neljapäeva õhtul toimunud õhurünnakus Odessale sai tabamuse elumaja, milles hukkus üks ja sai viga kaheksa inimest ning lisaks peatus ka ühe katlamaja töö.

"Odessa kesklinnas hävis mitmekorruseline elamu, süttisid korterid, kannatada said kõrghoonete korterid ja umbes 30 autot," ütles Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper sotsiaalmeediakanalis Telegram. "Vaenlase tuli kahjustas ka keskkütte magistraaltorustikku. Katlajaam on ajutiselt seisma pandud ja remonditööd käivad," lisas ta.

Samuti sai kannatada ühe linna sünnitusmaja küttetaristu, ütles Kiper.

russian bastards attacked Odesa - the civilian infrastructure was significantly destroyed.



Residential buildings, a university, public transport stops and a boiler house were damaged.

One woman died, 8 people were injured. pic.twitter.com/cTPhYlDHaP — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) November 15, 2024

Kuberner oli varem teatanud, et rünnakus tabasid linna ainult droonid, kuid Odessa linnapea Hennadi Truhhanov kirjeldas seda kui "vaenlase massilist kombineeritud rünnakut", mis viitas sellele, et kasutati ka muid relvi.

Kiperi Telegrami kontole postitatud fotodelt oli näha põlemas kortermaja, akendest paiskus suitsu ja läheduses paiknevaid tuletõrjujaid.

Odessa on olnud Venemaa sagedane sihtmärk ligi kolm aastat kestnud sõjas, nagu ka linna lähedal asuvad sadamarajatised.

Porošenko pani välja preemia esimesele, kes Põhja-Korea sõduri vangistab

Ukraina ekspresident ja parlamendisaadik, suurärimees Petro Porošenko valmistas ette järjekordse partii varustust rindebrigaadide jaoks ning pani välja preemia esimesele sõjaväelasele, kes vangistab mõne Vene poolel sõdiva Põhja-Korea sõduri, teatas tema juhitud Euroopa Solidaarsuspartei oma kodulehel.

"Üsna pea möödub 1000 päeva Ukraina sõja algusest Venemaa ja mitte ainult Vene armee vastu. Sel ajal kui keegi valmistab ette sotsiaalvõrgustikes isamaalisi postitusi või plaanib Venemaaga läbirääkimiste laua taha istuda, valmistab meie meeskond ette järjekordset reisi itta (rindele – toim.). Me läheme oma sõprade juurde – langevarjurite, merejalaväelaste, jalaväe ja suurtükiväe juurde," kirjutas Porošenko sotsiaalmeedias.

Porošenko meeskond toob igal nädalal mõnda tulipunkti rohkem kui 30 miljoni grivna (ligi 700 000 euro) väärtuses varustust. Seekordse saadetise maksumuseks on 78 miljonit grivnat (1,8 miljonit eurot) ja see sisaldab 2300 FPV-drooni, öövaatlusseadmeid, diislikütusel töötavaid pliite, kuut ekskavaatorit, ATV-sid laskemoona transportimiseks ja haavatute evakueerimiseks, pesu- ja dušikomplekse, generaatoreid, akude laadimisjaamasid ja elektroonikat.

Samuti kuulutas ta välja auhinna esimesele Põhja-Koreast vangistatud palgasõdurile: "Kuulutame välja konkursi: esimene, kes tabab Põhja-Korea palgasõduri, saab kakskümmend komplekti öövaatlusseadmeid."

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 717 590 (võrdlus eelmise päevaga +1520);

- tankid 9330 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 18 968 (+21);

- suurtükisüsteemid 20 492 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1252 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 999 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 886 (+34);

- tiibraketid 2641 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 167 (+77);

- eritehnika 3645 (+16).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.