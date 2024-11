Rebo: Ukraina väed hoiavad positsioone viimase võimaluseni

Vene vägede eesmärk on jätkuvalt Ukraina sõjaväelaste väljatõrjumine Venemaalt Kurski alt ning Donetski ja Luhanski oblastist. Donetski oblasti anastamisele aitab lähemale Pokrovski vallutamine. Selle eesmärgi saavutamisel on Vene väed sulgemas kotti Kurahhove linna ümber. Asulad linna ümber on järjest rünnaku all.

"Kurahhovest Donetski oblasti piirideni võib olla umbes 30 kuni 40 kilomeetrit. Nii et seeläbi ollakse sellele eesmärgile lähemal. Samas võib öelda, et seal on looduslikke tõkkeid, kus ukrainlased saavad järgmisi positsioone mehitada," rääkis kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles, et ukrainlased on õppinud vältima suuri sissepiiramisi. Ta lisas, et samas hoiavad nad Kurahhove positsioone nii kaua kui võimalik, sest sealsed kindlustused on paremad kui need, kuhu tagasi tõmbuda. Uute kaitseliinide rajamine on muutunud keeruliseks vastase kasvava droonikasutuse tõttu.

"Ukrainlastel on tekkinud taktikaline probleem, kus suurest droonide kasutusest, nende järjest pikematest vahemaadest tuleb viia teise positsiooni ettevalmistamine kaugemale sügavusse, et seda oleks võimalik organiseeritult teha. Ja siis nad hoiavadki iga positsiooni kinni, kuni vähegi saab," selgitas Rebo.

Kurski all toimub pusklemine vahelduva eduga, kus mõlemad pooled vallutavad ja kaotavad alasid. Vene vägede eesmärk on Ukraina väed välja lüüa enne talve, kuid otsustavat pööret nad saavutanud pole.