Saksa opositsioon: Scholzi kõne tõi Putinile propagandavõidu kandikul kätte

Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi poliitilised vastased ütlesid laupäeval, et tema päev varem tehtud telefonikõne Vladimir Putinile tõi Venemaa režiimi liidrile propagandavõidu kandikul kätte.

Scholz ja Kremli peremees vestlesid reedel esimest korda pea kahe aasta jooksul. Saksa kantsler mõistis küll sõja hukka, kuid kutsus üles mõlemaid osapooli rahukõnelustele tulema ning Venemaad oma vägedega Ukrainast taanduma, selgub Scholzi büroo teatest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas Scholzi kohe kaartide kätte mängimises Putinile, kelle lääneriikide liidrid on isolatsiooni surunud, ning ütles, et telefonikõne avas Pandora laeka.

Saksamaal, kus Scholz seisab veebruaris silmitsi ennetähtaegsete üleriigiliste valimistega, kuna tema kolmeparteiline võimuliit kukkus eelmisel nädalal kokku, väljendas konservatiivne opositsioon CDU (Kristlik-Demokraatlik Liit) sarnast kriitikat Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) juhtfiguurile.

Putin tõlgendab tõika, et Scholz talle helistas, kui nõrkuse, mitte tugevuse märki, ütles CDU välispoliitika kõneisik Jürgen Hardt Saksa rahvusringhäälingu raadiole Deutschlandfunk.

Hardt süüdistas Scholzi Putinile propagandavõidu kandikul kätte toomises Saksamaa sisepoliitiliste põhjuste tõttu. Ta tõi esile, et Scholz ei teinud Venemaa režiimi autoritaarsele juhile ilmselt mitte ühtegi konkreetset uut ettepanekut ega esitanud ka ühtegi ultimaatumit.

Kuigi Saksamaa on Ukraina suuruselt teine relvadoonor USA järel, siis ometigi on Berliin hoidunud Kiievile tarnimast kaugmaarakette, millega oleks võimalik rünnata sügavale Venemaale eesmärgiga vältida konflikti eskaleerumist.

CDU poliitik Johann Wadephul ütles AFP-le, et eelseisvate valimiste valguses oli Scholz isiklikult märksa rohkem mures oma PR-kuvandi kui Ukraina kaitsmise pärast.

SPD peasekretär Matthias Miersch kaitses samas kantsleri telefonikõnet Putinile, öeldes, et oluline on katsuda teha diplomaatilisi edusamme Ukraina sõja puhul.

Miersch lisas, et Scholz teeb tihedat koostööd oma lääneliitlastega ning on alati selgelt seisukohal, et mingil kujul ei ole rahu võimalik kokku leppida Moskvast dikteeritud tingimuste alusel.

Väljaanne Der Spiegel viitas nimetuks jääda soovinud Saksa ametnikele, kes selgitasid, et Scholzi eesmärk oli panna Putin nägema sõja reaalsust ning seda, kuivõrd kriitiliselt vaadatakse Venemaad rahvusvahelisel areenil.

Scholz lubas toetada ühtlasi Ukrainat nii kaua kui vaja ja püüdis teha selgeks, et Euroopa koos Ühendriikidega peavad olema seotud ükskõik mis kujul peetavate võimalike rahuläbirääkimistega.