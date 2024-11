Alampalk tõuseb järgmisel aastal kaheksa protsenti

Kokkuleppe tulemusel tõuseb alampalk kaheksa protsenti, moodustades Eesti Panga poolt järgmiseks aastaks prognoositavast keskmisest palgast 43 protsenti.

"Miinimumpalga tõstmine aitab vähendada nii sotsiaalset ebavõrdsust kui töötavate inimeste palgavaesust. Kõik me soovime ju tunda end väärtuslikena ning katta enda ja pere kulud kuu lõpuni. Ometi on ka lisanduva 66 euroga töötajatel edaspidi raske ära elada," tõdes ametiühingute keskliidu esimees Kaia Vask.

Vask lisas, et palgakasv peab ametiühingute arvates edasistel aastatel jätkuma kiiremas tempos ning tagama töötajatele piisava majandusliku kindlustunde ja toimetuleku.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter rõhutas, et alampalk kerkib järgmisel aastal kiiremini nii prognoositud hinnatõusust kui ka keskmisest palgast ehk väiksema sissetulekuga inimeste ostujõud paraneb.

"See otsus on kompromiss. Majandus langeb jätkuvalt, kuid töötajate puuduse tõttu on Eesti tööandjad ärimahtude vähenemisest hoolimata palku tõstnud."

Töötasu alammäära suuruse lepivad tööturu osapooled – Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit – kokku iga aasta sügisel. Selleks võetakse aluseks värskeim Eesti Panga majandusprognoos. Kokku lepitud alampalga kinnitab valitsus.

Sel aastal on töötasu alammäär täistööaja puhul 820 eurot.