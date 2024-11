Berliini politsei soovitab juutidel ja geidel araablaste linnaosades oma identiteeti varjata

"Linnas on piirkondi, siin peame olema täiesti ausad, kus ma soovitaksin inimestel, kes kannavad (juutide religioosset peakatet – toim.) kippat või on avalikult geid, olla ettevaatlikumad," vahendas Briti väljaanne The Telegraph Berliini politseiülema Barbara Slowiki sõnu.

"On teatud linnaosad, kus suurem osa elanikest on araabia päritolu inimesed, kes tunnevad ka sümpaatiat terroristlike rühmituste vastu," ütles ta ja lisas, et nad on sageli juutide suhtes avalikult vaenulikud.

Slowik ütles ajalehele Berliner Zeitung, et vägivaldseid kuritegusid juutide vastu on küll vähe, kuid ka üks tegu on liiga palju.

Kaks nädalat tagasi teatas Berliini juudi spordiklubi Maccabi noorte jalgpallimeeskond, et pärast ühes araablaste linnaosas peetud matši ründasid neid kohalikud noored, kes kandsid kaikaid ja nuge. Rünnaku sihtmärgiks olnud 13–15-aastased ohvrid ütlesid, et nende peale sülitati ja neid sõimati juba ka matši ajal.

Juhtum leidis aset samal õhtul, kui Amsterdamis rünnati pärast kohaliku Ajaxi ja Iisraeli jalgpalliklubi Tel Avivi Maccabi mängu Hollandisse saabunud juutidest vutifänne.

Saksamaal on alates Gaza sõja algusest täheldatud antisemitismi tõusu ning politseile teatatud intsidentide arv kahekordistus 2023. aastal võrreldes varasemate aastatega.

Alates eelmise aasta 7. oktoobrist, kui palestiina terrorirühmitus Hamas ründas Iisraeli, millele järgnes Iisraeli armee sissetung Gaza sektorisse, on Berliini politsei Slowiku sõnul algatanud üle 6000 antisemitismiga seotud juurdluse. Enamik neist puudutab vihakõnet veebis või grafitit.

Teised Berliinis toimunud vahejuhtumid puudutavad Taaveti tähega salli kandnud jalgpallifänni ründamist, bensiinipommi heitmist sünagoogi pihta vahetult pärast 7. oktoobri tapatalguid Lõuna-Iisraelis ja heebrea keeles rääkinud paari ründamist kiirsöögikohas.

Hamasi korraldatud juutide tapmise päeval jagasid Berliini Neuköllni linnaosas elavad mehed pidulikult maiustusi – juhtum, mis vapustas Saksamaad ja tekitas tõsist ärevust selle üle, kas hiljutised migratsioonilained on muutnud juutide elu Saksamaal vähem turvaliseks.

Neuköllni linnaosa, mis on kuulus ka oma LGBT ööelu poolest, on suurima araablaste osakaaluga Berliini piirkond. Need kaks kogukonda – seksuaalvähemused ja araablased - on koos eksisteerinud aastaid, kuigi viimasel ajal on olnud mitu juhtumit, kus geipaare on füüsiliselt rünnatud.

Novembri alguses hääletas suur enamus Saksamaa parlamendi seadusandjaid uue antisemitismivastase resolutsiooni poolt, milles mainiti selle ühe tegurina migratsiooni Lähis-Idast.

Roheliste, sotsiaaldemokraatide ja kristlike demokraatide koostatud resolutsioon hoiatas antisemitismi murettekitava leviku eest, mis põhineb migratsioonil riikidest, kus antisemitism ja vaenulikkus Iisraeli vastu on riigi toetusel tõttu laialt levinud.

Resolutsioon võib kaasa tuua pagulaste varjupaigastaatuse äravõtmise, kui nad tunnistatakse süüdi antisemiitlike kuritegude toimepanemises.

Rändedebatt lahvatas suvel taas terrorismi tõusu kartuses, kuid tõenäoliselt jääb see eelseisvatel parlamendivalimistel Saksamaa stagneerunud majanduse murede taustal teisele kohale.

Paremäärmuslik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) on toonud vajaduse kaitsta riigi juudi vähemust välja põhjusena, miks on vaja palju karmimat pagulaspoliitikat, kaasa arvatud nende massiline väljasaatmine sellistesse riikidesse nagu Süüria.