Iisraeli jalgpallifännid langesid Hollandis antisemiitliku rünnaku ohvriks

Vägivald puhkes pärast kohtumist Maccabi Tel Avivi ja Amsterdami Ajaxi vahel. Iisraeli välisministeerium teatas, et Maccabi fänne varitseti ning neid rünnati jõhkralt. Iisrael süüdistas rünnakus vägivaldseid jõuke.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et jalgpallimatš oli algusest peale pingeline. Mängu eel skandeerisid mõned Iisraeli fännid araablaste ja palestiinlaste vastu suunatud rassistlikke loosungeid. Hollandi politsei teatas, et enne mängu protesteeriti Iisraeli meeskonna vastu, siis arreteeriti üle 50 inimese.

Iisraeli meedia teatas veel, et mõned maskides ründajad karjusid "Free Palestine" ehk "Vabastage Palestiina". Iisraeli meedia teatas, et kümme inimest viidi vigastuste tõttu haiglasse. Amsterdami politsei teatas reede hommikul, et arreteeris 62 rünnakuga seotud inimest.

Hollandi peaminister Dick Schoof teatas, et jälgis Amsterdamis toimuvat õudusega. Schoof ütles, et tegemist oli antisemiitliku rünnakuga, mis on täiesti vastuvõetamatu. Schoofi sõnul võttis ta ühendust ka Iisraeli peaministriga ja lubas talle, et süüdlased leitakse üles ja antakse kohtu alla.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu büroo kutsus Hollandi võime üles tegutsema jõuliselt märatsejate vastu. Iisraeli president Isaac Herzog nimetas vägivalda antisemiitlikuks pogrommiks. Iisrael saatis Amsterdami ka kaks päästelennukit, et riik saaks sealt oma kodanikud kiiremas korras ära tuua.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis rünnaku hukka.

"Mõistan need vastuvõetamatud teod karmilt hukka. Antisemitismil ei ole Euroopas absoluutselt mingit kohta. Ja me võitleme otsustavalt kõigi vihkamise vormidega," teatas von der Leyen.

Saksamaa võimud teatasid, et tegemist oli äärmiselt häbiväärse rünnakuga.

"Sellise juudivastase vägivalla puhkemine ületab igasugused piirid," teatas Saksa välisminister Annalena Baerbock.

Ka Hollandi peaministripartei liider Geert Wilders mõistis rünnaku hukka. Ta kutsus Amsterdami linnapead üles tagasi astuma.

"Meist on saanud Euroopa Gaza. Palestiina lippe kandvad moslemid jahivad juute. Ma ei nõustu sellega. Mitte kunagi," teatas Wilders.

Hollandi juudi kogukonna liider Chanan Hertzberger võrdles viimast rünnakut kristalliöö sündmustega, mis toimusid täpselt 86 aastat tagasi Natsi-Saksamaal.

1938. aasta 9.–10. novembril tapeti pogrommide käigus vähemalt 90 juuti, pandi Saksamaal ja Austrias põlema 1400 sünagoogi ning rüüstati ja peksti segi tuhandeid juutide poode ja ärisid. See juhatas sisse natside tapatööd ja viis kuue miljoni Euroopa juudi tapmiseni teises maailmasõjas.