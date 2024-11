Isamaa lubab põhiseaduse muutmise eelnõu esimesel lugemisel toetada

"Sõltumata sellest, kuidas nad hääletavad selle 28 riigikogu liikme algatatud eelnõu osas, meie soovime jõuda tulemuseni ja me toetame igal juhul mõlemat eelnõud, ka 61 riigikogu liikme algatatud eelnõu esimese lugemise lõpetamist," ütles Seeder ERR-ile.

Seeder märkis, et sooviks, et läbi esimeselt lugemiselt läheks edasi nii koalitsiooni esitatud kui ka Isamaa algatatud eelnõu. "Me soovime võimalikult laia ühisosa leidmist ja menetluse käigus nende kahe eelnõu ühendamist. Ja jõuda selleni, et lisaks agressorriigi kodanikele võetaks hääleõigus ära ka kodakondsuseta inimestelt," lausus Seeder.

Põhiseaduskomisjon otsustas nädal aega tagasi liikuda edasi 61 riigikogu liikme algatatud ehk koalitsiooni eelnõuga, Isamaa pakutud eelnõu, millel oli 28 allkirja komisjonis toetust ei leidnud.

Seedri sõnul loodab ta, et koalitsioonisaadikud mõtlevad ümber ja annavad oma toetuse ka Isamaa eelnõule.

Koalitsiooni eelnõu järgi jääks määratlemata kodakonduseta inimestele hääleõigus alles.

Isamaa saatis teisipäeva õhtul ka pressiteate, kus Isamaa eestseisus märgib, et valitsusliidu sisemise kokkuleppe järgi on Sotsiaaldemokraatlik Erakond asetanud koalitsiooni "pantvangikriisi". "Sotsiaaldemokraatide nõudel soovib koalitsioon põhiseaduses sätestatud õiguse tasemel anda kohalike valimiste õigus kodakondsuseta isikutele. See ei ole mõistlik," seisis pressiteates.

Eestseisus ärgitab koalitsiooni sellest kokkuleppest loobuma. "Kutsume üles valitsusparteisid nii tõsises küsimuses nagu põhiseaduse muutmine mitte juhinduma lühiajalisest vaatest. Me ei soovi anda kodakondsuseta isikutele juurde õigusi põhiseaduse tasemel."