Koalitsioonierakondade põhiseaduse muutmise eelnõu läbis esimese lugemise

Eelnõu järgi jääb valimisõigus alles halli passi omanikele. Isamaa ja EKRE on küll sellele vastu, kuid ei toetanud Keskerakonna ettepanekut eelnõu tagasilükkamiseks.

"Eesti 200, Reformierakonna saadikud omavahel tunnistavad, et ka nemad sooviksid lahendada küsimuse nõnda, et me ei annaks põhiseadusliku õigusena kohalikel valimistel valimise õigust kodakondsuseta inimestele (halli passi omanikud). Nüüd kahjuks sotsiaaldemokraadid on seadnud selle tingimuseks ja kogu koalitsioon istub selles pantvangikriisis. Ma arvan, et see ei ole väärikas. Parlamendis peaksid poliitilistel jõududel olema vabad käed langetada otsuseid nii nagu nad peavad Eesti huvides asjakohaseks ja sotside väärtushinnangud ei saa olla rahva esinduse mõõdupuuks," kommenteeris Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Tegelikult nad on vastandid, mis on Isamaa seisukoht ja mis on sotsiaaldemokraatide seisukoht. Seal konsensust saavutada on ilmselgelt päris keeruline. Kui Isamaa tuleb imperatiivse nõudega, et vastasel korral me seda eelnõu ei toeta, siis ilmselgelt on seda kokkulepet raske ka saavutada. Aga siiski ma arvan, et teatud sõnastuse mõttes, vaadates ajas natukene kaugemale, ma näen siiski võimalikke kompromissikohti, kus mõlemad osapooled võiksid sellega leppida ja rahul olla," rääkis riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE).

Kolmapäevase riigikogu istungi algul andis ka Isamaa fraktsioon üle enda koostatud kohaliku omavalitsuse valimise seaduse muutmise eelnõu, mida on erakonna sõnul vaja, et põhiseaduse muutmine õnnestuks juba 2025. aasta valimisteks.