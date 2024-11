Soomes püstitati tormi toel uus tuuleenergiatoodangu rekord

Soome mandriossa jõudis kolmapäeva õhtul torm nimega Jari ning prognoosi järgi ulatuvad tuulepuhangud maismaal 25, merel kohati üle 30 meetri sekundis.

Soome võrguhaldur Fingrid teatas, et kolmapäeva õhtul kell kuus oli Soome tuuleparkide toodang 6799 megavatti. Endine Soome rekord, 6465 megavatti, oli pärit oktoobri lõpust. Võrdluseks võib tuua, et see on umbes sama palju, kui toodaks neli Olkiluoto tuumajaama kolmandat reaktorit.

Olkiluoto kolma reaktor on praegu rikke tõttu remondis, samamoodi on tööst väljas Loviisa tuumajaama teine reaktor.

Tugev tuul hoiab elektri hinna ööl vastu neljapäeva suhteliselt madalal, neljapäeval aga kerkib hind nii Soomes kui ka Eestis kõrgele. Soomes on neljapäeval elektri keskmine börsihind 68, Eestis 104,5 eurot megavatt-tunni eest.