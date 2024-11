Migrandid üritavad Mehhiko kaudu jõuda Trumpi-eelsesse USA-sse

Lõuna-Ameerikast pärit migrandid alustasid kolmapäeval Mehhiko lõunaosast Tapachula linnast teekonda, et jõuda USA piirile enne presidendiks valitud Donald Trumpi ametisseastumist jaanuaris.

Umbes 1500 inimest alustas kolmapäeva varahommikul umbes 2600 kilomeetri pikkust teekonda.

"Ma tahan anda (asüüli)taotluse enne, kui ta (Trump) võimule tuleb," ütles rännakus osalev colombialane Yamel Enriquez AFP-le.

Venezuelast pärit Zuleika Carreno ühines teiste immigrantidega samal eesmärgil.

Ta ütles, et otsustas mitte viivitada, kartes jääda lõksu piiri Mehhiko poolel, mis tähendaks, et kõik tema senised jõupingutused on olnud asjatud.

Võimude hinnangul elab USA-s ebaseaduslikult umbes 11 miljonit inimest. Trump on lubanud võimule tulles alustada ebaseaduslike migrantide massilist deporteerimist ja lubas kuulutada piirijulgeoleku valdkonnas välja riikliku eriolukorra.