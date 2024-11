Sunly tegevjuht Priit Lepasepp ütles, et päikesepark peaks valmis saama 2026. aasta suveks. Lepasepp selgitas Juhan Hepnerile, et tegemist on esimese osaga plaanitavast hübriidpargist, kuhu on plaanis lisada tulevikus ka aku- ja tuulepark.