Indrek Kannik läheb Brüsselisse Kaja Kallase kabineti liikmeks

"Kabinet saab olema selline kokku umbes 25 inimest, kus enam vähem pooled on sisuinimesed. Eestist oleme sinna välja valinud ja võtnud kaasa Indrek Kanniku, välisministeeriumist Julika Luts ja kaitseministeeriumist Oliver Mõru," ütles Loonela saates.

Indrek Kannik ütles ERR-ile, et on kaitseuuringute keskuses ja Tallinnas aasta lõpuni ning seejärel siirdub tööle Brüsselisse. "Portfellis on strateegiline poliitika planeerimine ja analüüs, aga teemasid tuleb veel juurde, kui reaalselt alustan," sõnas Kannik.

Loonela sõnul on tiimis ka muudest rahvustest inimesi. "Minu asetäitja saab olema prantslane, meie pressiinimene, sakslane, tuleb NATO pressimeeskonnast. Siis on inimesi nii komisjoni poolelt kui ka Euroopa välisteenistuse poolelt. On belglasi, rumeenlasi, portugaallasi. Selline hea mix, mis annab võimaluse tegeleda tõesti kõigi nende teemadega, mis meil on," lausus Loonela.

Indrek Kannik asus Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust juhtima 2020. aasta novembris.

Loonela sõnul alustab Kaja Kallase kabinet tööd 1. detsembril.