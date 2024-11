Borrell: Liibanon on kokkuvarisemise äärel

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell hoiatas pühapäeval, et Liibanon on jõudnud kokkuvarisemise äärele Iisraeli kaks kuud tagasi alustatud intensiivsete õhurünnakute tõttu mõjuka šiialiikumise Hezbollah vastu.

Liibanoni pealinnas Beirutis viibiv Borell kutsus üles sõlmima Iisraeli-Hezbollah' sõjas viivitamatult relvarahu.

Iisrael on oma õhurünnakuid hoogustanud alates 23. septembrist, saates välja ka maavägesid. Enne seda olid Iisraeli ja Hezbollah' vahel peaaegu aasta jooksul kestnud piiriülesed kokkupõrked, mis algasid pärast Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas terrorirünnakut Iisraeli lõunaosale mullu 7. oktoobril ja seejärel puhkenud sõjale Gaza sektoris.

"Me näeme ainult ühte võimalikku teed edasi: viivitamatu relvarahu ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1701 täielik rakendamine," ütles Borell pärast kohtumist Liibanoni parlamendi spiikri Nabih Berriga, kes on juhtinud oma liitlaste nimel vahendustegevust Hezbollah'ga.

Resolutsioon 1701 lõpetas 2006. aastal viimase Hezbollah-Iisraeli sõja ja sätestas, et Liibanoni väed ja ÜRO rahuvalvajad peaksid olema ainsad relvajõud riigi lõunaosas, kus Hezbollah on võimul.

"Septembris siin olles lootsin ikka veel, et suudame ära hoida täiemahulise sõja, milles Iisrael ründab Liibanoni. Kaks kuud hiljem on Liibanon kokkuvarisemise äärel," ütles Borrell.

Borrell lisas, et Euroopa Liit on valmis eraldama 200 miljonit eurot Liibanoni armeele, mille arvukam paigutamine piiri äärde on vaherahukõnelustel ülioluline punkt.

Relvarahupüüdluste eesliinil on Prantsusmaa ja USA ning Ühendriikide saadik Amos Hochstein külastas ka sel nädalal Liibanoni ja Iisraeli, et resolutsiooni 1701 rakendamisel põhinevat vaherahuplaani arutada.

"Me peame avaldama survet Iisraeli valitsusele ja jätkama survet Hezbollah'le, et ta nõustuks USA ettepanekuga relvarahu sõlmimiseks," ütles Borrell, kutsudes üles viivitamatule vaherahule.