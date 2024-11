Transpordiamet läheb juhieksami küsimustega uuele katsele

Sügise hakul liiklusteooriaeksami küsimuste uuendamisega äpardunud transpordiamet alustab 28. novembrist uute teooriaeksami küsimuste eksamipiletitesse lisamist. Ameti kinnitusel on küsimused saanud heakskiidu nii autokoolide liidult kui ka liikluskoolitajate liidult.

Uusi küsimusi hakkab amet lisama järk-järgult, mis tähendab, et igal nädalal vahetatakse testides välja umbes neljandik varem kasutusel olnud küsimustest. Lisaks uute küsimuste lisamisele jälgitakse iga päev sooritustasemeid.

Transpordiamet kaasas uute küsimuste ülevaatamisse juhtimisõiguse, liiklusohutuse ja liikluskorralduse spetsialiste. Samuti on küsimuste parandamiseks panuse andnud töörühm, kuhu kuulusid autokoolide liidu, liikluskoolitajate liidu, kliimaministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad. Lisaks oli kaasatud autojuhtide õpetajate koolitaja, liiklusteooria testiraamatute looja ning liiklusjurist.

"Ühiste kohtumiste käigus saime töörühmalt palju väärtuslikku tagasisidet, mida arvestasime küsimuste ja vastuste ümbersõnastamisel. Ülevaatamise käigus muutsime sõnastusi lihtsamaks ning lauseid lühemaks," lausus transpordiameti sõidukite juhtimisõiguse osakonna juhtaja Ave Smirnov.

Lisaks lubas kaitsevägi uusi küsimusi testida nende õppegruppides.

Transpordiameti kinnitusel töö teooriaeksami küsimustega jätkub, kuivõrd eesmärk on hakata neid pidevalt testides muutma ja jooksvalt juurde looma.

Transpordiamet teatas tänavu 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet aga kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme.

Ulatusliku kriitika tulemusel otsustas transpordiamet septembri lõpus, et taastab uuest eelmised teooriaeksamite küsimused.