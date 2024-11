Läti riigivõlg kasvab järgmisel aastal 1,5 miljardi euro võrra

Läti televisioon teatas, et riigivõlg paisub ning see on juba suurem kui riigieelarve. Läti riigivõlg tõuseb järgmisel aastal 21 miljardi euroni, sest valitsus kavatseb laenata 1,5 miljardit eurot.

Läti riigivõlg on viimase viie aasta jooksul kerkinud 13 miljardilt enam kui 19 miljardi euroni. Järgmisel aastal jõuab võlg 21 miljardi euro juurde, eelarve on siis umbes 17 miljardit eurot, vahendas LSM.

Järgmisel aastal kasvab Läti võlakoormus 47 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis on alla Euroopa Liidu (EL) keskmise (80 protsenti).

"Tuleb märkida, et see on üks positiivseid tegureid, mida nii reitinguagentuurid kui ka investorid mainivad - Läti mõõdukas võlakoormus, mis tasakaalustab siis muid, negatiivseid tegureid. Näiteks see, et Lätis on endiselt madal SKP elaniku kohta, et meil pole piisavat majanduskasvu ja loomulikult veel kõik geopoliitilised riskid," ütles riigikassa juht Kaspars Abolinš.

"Nii, et kui meie võlg kasvaks oluliselt rohkem, kaoks see positiivne tasakaalustav tegur ja suure tõenäosusega langeks meie reiting, mis tähendaks, et suure tõenäosusega läheks võla teenindamine kallimaks," lisas Abolinš.

Riigikassa hinnangul ei tohiks võlg kerkida üle 50 protsendi SKP-st. Maastrichti kriteeriumi kohaselt ei tohi võlakoormus olla üle 60 protsendi SKP-st.

Abolinš tõi välja, et kui tuleb majanduskriis, siis võlg kasvab ligi 10 protsenti.

"See tähendab, et elame veel ühe kriisi läbi ja siis oleme limiidist üle," märkis Abolinš