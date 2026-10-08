Läti laenuvajadus järgmisel aastal on 4,3 miljardit eurot

Selle aasta algusest on Läti riigikassa laenanud 2,7 miljardit. Riigikassa plaanib aasta lõpuks laenata veel miljard eurot.

Selgituse järgi on laenatud vahendeid vaja nii varasemate võlakohustuste refinantseerimiseks kui ka prognoositud valitsuse eelarvepuudujäägi katmiseks ja riigilaenude andmiseks.

Eesti riigi võlakoormus kasvab järgmisel aastal riigieelarve eelnõu järgi 2,3 miljardi euro võrra.