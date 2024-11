Sotsist Tallinna abilinnapea sai nõunikuks sotside kampaaniajuhi

Kaarel Oja kaitses sotsiaalmeedias personalivalikut ja pareeris etteheiteid parteilisest toiduahelast.

"Tarvo tuli tööle minu büroosse ja muuhulgas tähendab see, et ta lõpetab erakonna kampaaniajuhina. Et see on kodukal (SDE veebilehel - toim) veel kirjas on, on lihtsalt parandamata," teatas Oja.

Valdavalt kultuuriteemadega tegelev abilinnapea tunnistas, et kultuuriteemadega saab Sarmetil olema kokkupuudet pigem vähe. Samuti seda, et nõuniku ametikoht on poliitiline.

"Alates aprillist on minu valdkonnad ka sport ja korrakaitse. On mitu suurt sisulist projekti, kus vajan kedagi igapäevaselt üle erinevate ametite ja linnast väljapoole suhtlemas ja tegutsemas, et need ei takerduks," kaitses ta valikut.

Sarmet kuulus aastatel 2005-2010 Rahvaliitu ning oli mõnda aega ka selle peasekretär ja kampaaniajuht. Aastatel 2008-2010 kuulus Rahvaliitu ka SDE praegune esimees Lauri Läänemets, kelle lähedaseks võitluskaaslaseks peetakse ka Sarmetit. Oja Sarmeti Rahvaliidu taustas probleemi ei näe.

"Et tema lapsepõlve jääb Rahvaliit, siis… Peale seda on olnud kaks magistrikraadi, töö mitmel ametikohal erasektoris. Ja mina olen näinud lähedalt, kuidas ta töötab erakonnas ning tean, et saab sellega hakkama, mis hetkel vaja," märkis Oja.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad vähem kui aasta pärast 19. oktoobril 2025.