Tallinna jõuluturg: karvamütsid, kallis glögi ja sama pilt ka uuel aastal?

"See aasta pärast jõuluturu lõppu suhtleme korraldajaga, selgitame linna soove, kuidas läks ja mida teha järgmisel aastal," ütles Andla.

Andla ütles, et kolm aastat kehtib praegune leping jõuluturgu aastaid korraldanud ettevõtjaga.

"See oli 2023. aastal kontsessioonhange, kes pakub kõrgemat renditulu linnale, see selle võidab," tõdes ta.

"Peame aegsasti hakkama mõtlema, kui leping lõpeb, kuidas edasi minna," vastas Andla saatejuhi küsimusele. "Alustuseks ideekonkurss, et saaksid erinevad mõtted võistelda."

Andla ei andnud selget vastust, kas Eesti kui turismisihtkoha maine vaates olulise ürituse korraldamisse peaks kaasama ka EISA või Tallinna ettevõtlusteenistuse.

"Kindlasti tuleviku mõttes saab erionevaid tarku inimesi kaasata. Nõudlikkus on oluline, aga ärme unusta, et Tallinna jõuluturg on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud," ütles Andla.

Andla sõnul on aastaid samade kioskide, kaupade ja teenustega jõuluturg mõeldud kõigile - nii Tallinna elanikele kui külalistele.

Aastaid tagasi olid pärast aastavahetust turu domineerivad külalised Venemaa turistid, keda viimastel aastatel enam pole.

"Tahame meelitada rohkem turiste Põhjamaadest siia, selle pärast tänavu nihutasime kuupäevi varasemaks," ütles Andla.

"Linna soov on, et inimestel oleks meeldiv, valik oleks mitmekesine, pakutaks kohalikke kaupu," selgitas Andla.

Andla tõdes, et hinnad on Raekoja platsi jõuluturul krõbedad. "Kes tahab praadi ja glögi see saab, kes tahab niisama kuuske vaadata, see saab ka seda teha," lisas ta siiski.

Andla ei nõustunud väitega, et Tallinna linnavalitsusel on turu kitšilikust teostusest ja kõrgetest hindadest ükskõik.

Tallinna jõuluturgu on palju aastaid korraldanud osaühing 5+ Capital, Õismäe tee korterisse registreeritud ettevõte, mille omanik on avalikkusele tundmatu Igor Semjonov.

Jõuluturul avanev pilt on samuti aasta-aastalt üsna muutumatuna püsinud: lettidelt leiab verivorsti, maiustuste ja glögi kõrval merevaigust ehteid, suveniire ja karvamütse ning müügikohtade sildid ja kogu üldine esteetika meenutab oma kitšilikkuses kohati suveniiripoodi.

5+ Capital OÜ alustas tegevust 2009. aasta aprillis ja märkis oma esimeses majandusaasta aruandes tegevuseks linnarajatiste rentimise.

Eelmisel aastal oli ettevõtte käive ligi 769 000 eurot ja kasumit teeniti üle 269 000 euro. Aruande kohaselt ei olnud neil ühtki töötajat ja töötasusid ei makstud. Tänavuseks aastaks seadis 5+ Capital plaani jätkata senist tegevust.

2022. aastal oli ettevõtte käive ligi 423 000 eurot ja kasumisse jäädi 89 000 euroga. Toonagi ei olnud ettevõttel ühtki töötajat, mistõttu puudusid ka palgakulud.