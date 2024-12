Politico: Brüssel käib välja uued rändereeglid

Tagasisaatmist käsitleva direktiivi eelnõu võidakse liikmesriikide esindustele saata juba veebruaris, ütlesid asjaga kursis olevad diplomaadid Politicole.

Üks diplomaat ütles, et komisjon konsulteerib praegu liikmesriikidega, et panna paika direktiivi üksikasjad. Rändega seotud eeskirjad on väga keerulised, need hõlmavad riigisisest, EL-i ja rahvusvahelist õigust.

Üheks arutluse all olevaks võimaluseks on piirata väljasaatmisele mõeldud migrantide liikumisvabadust, nad peaksid end siis sisserändajate keskuses registreerima, mis võimaldaks võimudel neil paremini silma peal hoida.

Selliseid keskuseid kimbutavad aga juriidilised probleemid. Näiteks Itaalia tahab saata migrante Albaanias asuvasse kinnipidamiskeskustesse. Vastuoluline poliitika ajas Itaalia valitsuse ja kohtunikud riidu.

Samal ajal kasvab Euroopas aga surve varjupaigapoliitika karmistamiseks ja sisserände vastaste parempopulistide toetus on tõusuteel. Parempopulistid mängivad nüüd ka Brüsseli poliitika kujundamisel üha suuremat rolli.