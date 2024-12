Probleemide käes vaevleva Inteli juht paneb ameti maha

USA kiibifirma Inteli käsi käib üha halvemini ning esmaspäeval selgus, et ettevõtte juht Pat Gelsinger paneb ameti maha.

Intel teatas, et Gelsingeri koha võtavad ajutiselt üle firma finantsjuht David Zinsner ja asepresident Michelle Johnston Holthaus. Nad jäävad firma etteotsa, kuni Gelsingerile leitakse püsiv asendaja, vahendas Financial Times.

Gelsinger ütles, et viimane aasta oli firma jaoks keeruline, kus on tehtud raskeid, kuid vajalikke otsuseid.

Gelsinger ise astus ametisse 2021. aastal ning ta tahtis pakkuda konkurentsi Taiwani kiibihiiglasele TSMC. Firma kavatses rajada USA-sse ja Euroopasse uusi tehaseid ning eraldas kiipide disainimise üksuse oma tootmisharust.

Gelsingeri äristrateegia sattus aga üha suurema surve alla, firma on teatanud massilistest koondamistest ning viimase aasta jooksul on Inteli aktsia kukkunud ligi 40 protsenti. Samas tehisintellektide kiipide turul domineeriva Nvidia aktsia on kerkinud samal perioodil ligi 200 protsenti.

Inteli turuväärtus on nüüd umbes 100 miljardit dollarit, Nvidia väärtus on aga 3,35 triljonit dollarit.