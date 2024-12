USA kongressi uurimine tunnistas koroonaviiruse allikaks Hiina labori

USA kongressi allkomitee uurimine näitas, et Covid-19 põhjustanud patogeen SARS-CoV-2 on pärit Hiinas Wuhanis asuvast laborist.

Komisjoni lõppraporti kohaselt on viirusel bioloogilised omadused, mida looduses ei esine. "Peaaegu mis tahes teadusliku standardi järgi oleks loodusliku päritolu tõendid juba leitud," öeldakse komisjoni lõppraportis.

Raportis märgitakse ka, et just Wuhanis asub Hiina juhtiv SARS-i vastu võitlemise uurimislabor, mis on korraldanud efektiivsusuuringuid ebapiisava bioohutusega olukorras ning et labori teadlased nakatusid SARS-CoV-2-le sarnase viirusega 2019. aasta sügisel, mis on mõni kuu varem, kui see avastati linna elusloomade turul.

Pandeemia alguses levisid kuulujutud, et just Wuhani turult, kus müüakse ebasanitaarsetes tingimustes erinevate, sealhulgas ka eksootiliste loomade liha, kala ja muid loomseid saadusi, sai viirus alguse.

2019. aasta detsembris teavitasid Hiina võimud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tundmatu kopsupõletiku puhangust Wuhani linnas.

Seoses koroonaviiruse kiire levikuga üle maailma kuulutas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus 2020. aasta märtsis välja Covid-19 pandeemia.

Aruandes leiti ka, et koroonapandeemia ajal kehtestatud sotsiaalse distantseerumise nõuded ei põhinenud teadusel.

"Kinniste uste taga ütlusi andes tunnistas dr [Anthony] Fauci, et juhised "lihtsalt ilmusid kuskilt"," öeldakse aruandes. Fauci oli USA valitsuse koroonaviiruse pandeemiaga tegelemise avalik nägu. Teda on pandeemiaga toimetulemise pärast tugevalt kritiseeritud.

Samuti ei leidnud allkomitee veenvaid tõendeid, et maskide kandmine kaitses ameeriklasi Covid-19 eest.

Meetmed avaldasid pikaajalist mõju Ameerika täiskasvanutele ja lastele, tõdesid raporti koostajad. Aruande kohaselt kasvas siis hüppeliselt tööpuudus ning lapsed "kaotasid aastakümnete väärtuses akadeemilist edu".