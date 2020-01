Hiina Rahvavabariigi võimud on võtnud Wuhani linnast alguse saanud ja juba 81 inimest tapnud koroonaviiruse ohjeldamiseks kasutusele meetodeid, mis näiteks Euroopa või isegi Ameerika Ühendriikide rahvastiku ja asustusega võrreldes on peadpööritava ulatusega.

Kõige karmimad piirangud puudutavad Wuhani linna, mille lähipiirkonnas elab kokku umbes 11 miljonit inimest ning kust praeguste andmete kohaselt uus ja Hiina ekspertide sõnul endiselt arenev tundmatu viirus detsembri lõpus levima hakkas, vahendasid Yle, BBC ja Guardiani otseblogi.

Pühapäeval keelati suures osas linnast liiklus, sealhulgas puudutab keeld ka erasõidukeid. Võimud on rekvireerinud umbes 6000 taksot, et sellisel viisil vajaduse korral inimesi, eriti arstiabi vajavaid inimesi transportida. Rongi- ja lennuliiklus Hubei provintsi ja selle keskuse Wuhaniga oli peatatud juba varem.

Tööstuslinn Wuhan, kus paikneb ka suur hulk tipptehnoloogiafirmasid, on äärmiselt oluline transpordisõlm - seal on kolm suurt raudteejaama, sadamad ja lennuväli.

Seetõttu viibib seal linnas töö asjus ka hulgaliselt välisriikide kodanikke ning mitmed riigid, sealhulgas USA, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on teatanud, et astuvad samme oma kodanike evakueerimiseks.

Paraku on viirus jõudnud juba levida ka mujale ning seetõttu on erinevaid meetmeid astutud ka mujal Hiinas. Kokku on muust maailmast eraldatud juba 16 linna ning transpordipiirangud puudutavad hetkel rohkem kui 50 miljonit inimest. Seda on näiteks rohkem kui New Yorgis, Londonis, Pariisis ja Moskvas elanikke kokku. Mitmel pool on inimestel kohustuslik kanda meditsiinilisi näomaske, mille kandmine Hiinas ja teistes Aasia riikides nagu Jaapan on olnud üsnagi levinud juba nagunii.

Esmaspäevase seisuga on peatatud ka kõik turismigruppide reisid Hiinast välismaale.

Lisaks sellele eeldavad Hiina tervishoiuametnikud, et kõik kes on Wuhani reisinud registreerivad end kohalikes tervisekeskustes ja püsivad 14 päeva kodus karantiinis.

Wuhani linnas ehitatakse praegu kiirkorras kaht uut haiglat, mis oleks mõeldud just uue viirusega nakatunute jaoks. Kumbki haigla mahutaks 1000 patsienti. Esialgse prognoosi kohaselt peaks esimene haigla saama valmis juba 3. veebruariks.

Linna praegused meditsiiniasutused on üle koormatud, puudus on ka ravimitest ning linna on saadetud appi ka armee meedikuid. Meediasse ja sotsiaalmeediasse on jõudnud erinevaid õõvastavaid kaadreid linna haiglatest, kuid nende salvestuste tõepärasus pole lõplikku kinnitust saanud. Samuti levib erinevaid kuulujutte ja väiteid, justkui on võimud hakanud epideemia tegelikku ulatust maha vaikima.

Kuna praeguste andmete kohaselt sai koroonaviirus alguse Wuhani turult, kus müüdi söögiks erinevaid metsloomi, keelasid võimud kõikjal riigis metsikute loomade turul, poodides, restoranides ja internetis müümise.

Business Insider tuletab meelde, et ka sajandi alguse SARS-i epideemia puhul oli algselt tegu viiruse kandumisega loomadelt inimestele - teadlased kahtlustavad, et nahkhiirtel olnud viirus jõudis inimesteni turul müüdud tsiibetite kaudu. Wuhani turule sarnastel turgudel on võimalik osta kõikvõimalikku liha, sealhulgas Hiina rahvameditsiinis populaarsete metsloomade liha, mida seal hoitakse sageli üsnagi ebasanitaarsetes oludes.