Süüria mässulised jätkavad pealetungi Hama suunal

Süüria režiimi väed on endiselt surve all ja mässulised jätkavad Hama linna lähistel pealetungi.

Vaatlejad teatasid, et mässulised on jõudnud Hama suurlinna lähistele. Mässulised ja Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatasid, et mässulised vallutasid mitu küla, nende hulgas ka Maar Shahuri. See asula jääb Hama linnast mõni kilomeetrit põhja poole, vahendas Reuters.

Hiljuti vallutasid mässulised välkrünnaku käigus Aleppo, mis on riigi suuruselt teine linn. Diktaator Bashar al-Assadile lojaalsed väed on nüüd üha suurema surve all. Samal ajal pommitavad Venemaa ja Süüria väed Aleppot ja teisi mässajate käes olevaid piirkondi.

Erilise löögi all on Süüria loodeosas asuv mässuliste kants Idlib, mis piirneb Hama provintsiga.

Hiljuti sisenesid Süüriasse veel ka Iraani toetatud relvarühmitused, et toetada seal Assadi režiimile lojaalseid vägesid.