ERK-i Tartu linnavolikogu fraktsioon lõpetab tegevuse

5. detsembril toimuva linnavolikogu istungi saavad Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide saadikud veel pidada vanas koosseisus, kuna fraktsioonist laialisaatmise saab arutlusse võtta alles ülejärgmisel istungil. Tartu volikogus saavad fraktsiooni moodustada viis saadikut.

Peale Vähi Keskerakonnaga liitumist on nii Keskerakonnal kui ka ERK-il Tartu volikogus neli saadikut. Vähi sõnul otsis ta tegusamat erakonda.

"ERK-i meeskond oli tubli, aga jäi võib olla natuke puudu tulejõust. Suurt draamat ma selles ei näe, kui ma nüüd Keskerakonda astusin, kuna opositsioonis on ikka jätkuvalt konservatiivsed jõud. Ma arvan, et minu või Jaak Madisoni (liitumine) ei ole kindlasti ei esimene ega viimane konservatiivide liitumine Keskerakonnaga, seda enam on näha, kui jõuliselt Keskerakond liigub konservatiivses suunas," lausus Vähi.

ERK-i esimehe Silver Kuusiku jaoks tuli Vähi lahkumine üllatusena.

"Kõigepealt peab ütlema, et fraktsioonist lahkumise avaldust ei ole veel kätte saanud ja neljapäeval on tulemas volikogu istung, nii et sellel neljapäeval see ilmselt ei jõua ka menetlusse. See tähendab, et vormiliselt on Imre Vähi veel tänase seisuga meie fraktsiooni liige. Esialgu on plaan lasta külmavereliselt supil maha jahtuda ja vaadata, millise situatsiooni uus olukord tekitab Tartu poliitikas, ja eks siis saame hakata aegapidi mõtlema. Küll aga on selge, et kaob ära fraktsioon ja fraktsiooniesimehe koht minu isikus ja ilmselt tähendab see ka seda, et enamikes komisjonides tuleb teha ka liikmete osas kärbe," lausus Kuusik.

Peale ERK-i fraktsiooni lagunemist jääb Tartu linnavolikokku Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200 fraktsioonid. Eelmistel kohalikel valimistel sai Vähi 342 häält.