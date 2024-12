Silver Kuusik: pole vähimatki põhjust ERK-i maha kanda

Kas erakonnal Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) puudub maailmavaade? Niimoodi on väitnud erakonnast lahkunud Henn Põlluaas. Küllap on poliitikahuvilised isegi piisavalt kriitilised, et lahkujate argumente mitte väga tõsiselt võtta. Pealegi peaks olema ju arusaadav, et kes seda maailmavaadet ikka oleks pidanud teadma ja kujundama, kui mitte programmitoimkonna liige ja meedia poolt erakonna üheks juhtfiguuriks tituleeritud Henn Põlluaas ise.

Meie erakonna programm on avatud muudatustele, mida erakonna juhatuse viimatisel koosolekul, mida Henn Põlluaas oma kohalolekuga austas ja kus programmi kritiseeris, talle üle toonitasime. Aga ühtegi muudatusettepanekut ei tulnud.

Võtame maailmavaate teema nüüd siis uuesti üles.

Kõigepealt soovitus kõigile huvilistele: vaadake erakonna kodulehte, seal on olemas suisa rubriik "maailmavaade", millele klõpsates võib leida 40 teesi, mis on 18. augustil 2024 toimunud erakonna kongressil vastu võetud. Korrakem kõige olulisemad punktid üle ja lihtsam on teha seda võrdluses kahe suure rahvuskonservatiivse erakonna, Isamaa ja EKRE-ga.

On väidetud, nagu asetseks ERK Eesti poliitilisel spektril Isamaa ja EKRE vahel. Päris nii see ei ole. Erinevalt neist erakondadest näeme ühiskonda tervikuna, me ei kohtle mõttes ega ka kõnes teisi erakondi ja nende valijaid vaenlastena. Meie suhtumise aluseks rahvustervikluse kontseptsioon. Ühiskonna kasvava polariseerituse tingimustes peame seda väga vajalikuks.

Liberaalsuse ja konservatiivsuse teljel oleme kahtlemata konservatiivid ja rahvusluse ning multikultuursuse teljel kahtlemata rahvuslased, aga sotsiaalsel teljel oleme mõõdukamad, erinevalt Isamaast ja EKRE-st, mis liigitavad end parempoolseteks. See seisukoht kasvab välja Eesti olukorrast, sest varanduslik ebavõrdsus on Eestis nüüd suurem kui kunagi varem vähemalt viimase sajandi vältel. Meie programmis on seisukoht, et kaalume astmelise tulumaksu vajadust. On võimalik, et korraldame sel teemal erakonna referendumi, milline algatus eristab meid mitte ainult Isamaast ja EKRE-st, vaid ka kõigist teistest erakondadest.

Massiimmigratsioon on ERK arvates Eestile oht number üks, seda nii eesti keele ja kultuuri edendamise seisukohalt kui ka sotsiaalmajanduslikust aspektist. Odavtööjõu sisseränne surub alla meie inimeste töötasu ja pidurdab uuendusi majanduses. Meie arvates peaks migratsioonisaldo olema null ehk lahkujaid ja tulijaid peaks olema sama palju.

Ka EKRE on mööndusteta suuremahulise immigratsiooni vastu. Isamaa programmis seevastu on see sõnastatud leebemalt: ollakse kontrollimatu immigratsiooni vastu. Mida see tähendab, pole päris hästi aru saada. Igatahes pole Isamaa praktilises poliitilises tegevuses immigratsiooniteemale ülemäära suurt tähelepanu pööratud.

Erinevalt EKRE-st ja Isamaast tõstame meie jõuliselt esile loodusliku mitmekesisuse ja pärandmaastike kaitse vajaduse. Me ei toeta praeguses olukorras fosforiidi kaevandamist Virumaal. Me leiame, et Eesti metsa ülesanne ei ole toita kasvavat masstarbimist mujal maailmas.

ERK on ka hoopis euroskeptilisem kui Isamaa. Oma programmis oleme sätestanud, et kui Euroopa Liidu liikmesus osutub meile rahvuspoliitiliselt senisest veel kahjulikumaks, nõuame referendumi korraldamist Euroopa Liitu kuulumise küsimuses.

Meie jaoks on oluline otsedemokraatia ehk kodanike õigus algatada rahvahääletusi ja otsustada olulisi küsimusi referendumitel. Meie arvame, et otsedemokraatia on ka üheks meetodiks, kuidas päästa Eesti parlamentarism. ERK ja EKRE on selles vähemalt vormiliselt ühel nõul, Isamaa mitte. Iseasi, kui tõsiseltvõetav see EKRE puhul on. Meie puhul lähtub otsedemokraatia hindamine taas rahvuspere ideest: omade keskis tehakse otsuseid koos ja vähemus nõustub enamusega.

Henn Põlluaas on teinud meie erakonnale veel rea tõsiseid etteheiteid, ehkki nelja lahkuja ühises pressiteates kinnitatakse, et kujunenud olukorras kedagi ei süüdistata.

Põlluaasa ülejäänud etteheited puutuvad eelkõige juhtimisse. Neid pole mõtet siinkohal lahata, sest Põlluaas tegelikult ei tea, kuidas juhtimine on toiminud. Erakonna juhtimisse panustamisest keeldunud liikmed, nagu Henn Põlluaas ja Peeter Ernits, ei saagi seda teada. Küll aga oli meile juba pea kuu aega tagasi teada, et Põlluaas läheb Isamaasse.

Lisaks on Põlluaas ette heitnud, et ERK pole olnud piisavalt terav ega vastandunud teistele piisavalt. Meie erakonna liikmete artiklite ja ka erakonna pressiteadete põhjal võib küll igaüks veenduda, et oleme oma seisukohti väga selgelt välja öelnud.

"Püüd kõiges konflikti otsida võib olla ehk mugav, kuid rahvas vajab lahendusi ning liitmist."

Kuna Põlluaas nõuab parempoolsust, soovib käredust ja vastandumist ning materdab oma endist erakonda faktidest hoolimata ja argumente esitamata, siis soovitaksin tal senisest oluliselt rohkem püüda mõelda, miks on meie väike rahvas pöördumatult omavahel tülli aetud. Püüd kõiges konflikti otsida võib olla ehk mugav, kuid rahvas vajab lahendusi ning liitmist. Aga eks see tema enda asi ole. Soovin lahkujatele siiski rahvuskonservatiivset tuult tiibadesse.

ERK korraldab aasta alguses plaanilise üldkoosoleku, kus valitakse juhtorganid, analüüsitakse senist tegevust, vajadusel ka kriitiliselt, ning kohendatakse. alusdokumente. Meil on 31 osakonda ja viis ringkonda. Me ei näe vähimatki põhjust end maha kanda. Me oleme tegutsenud vaid neli kuud. Erakonna loomine ja kehtestamine juba kivistunud poliitmaastikul ei ole sprint, vaid maraton. Eesti vajab liitvat poliitikat.