TTJA kuulutas välja enampakkumise Saare 1 meretuulepargi alale

Enampakkumisele kvalifitseerusid osalema hoonestusloa taotluse esitanud ettevõtted CI Estonia Wind GmbH & Co. KG, OÜ Utilitas Wind ja Oxan Energy.

Saare 1 mereala pindala on 88 ruutkilomeetrit ja see asub mereala planeeringu järgi tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal, Saaremaast ligikaudu 60 kilomeetrit läänepool.

Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste kohaselt on kavandatava meretuulepargi võimsus vahemikus 900-1200 MW.

Enampakkumine toimub 21. jaanuaril kella 12-st kuni 23. jaanuaril kella 12-ni.

Saare 1 ala alghind on 1 320 000 eurot ja minimaalne pakkumise samm 50 000 eurot. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Enampakkumisel kvalifitseeritud osalejatel tuleb osalemiseks esitada TTJA-le avaldus ning tasuda tagatisraha 26 400 eurot.

Enampakkumise võidab kõrgeima pakkumise teinud ja summa tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. 18 kuu jooksul peab arendaja esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ja 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande.