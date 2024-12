NATO juht Rutte: kaks protsenti pole tulevikus kaitsekuludeks piisav

NATO peasekretär Mark Rutte sõnul pole liidu praegune eesmärk, et liikmesriigid kulutavad kaitsele kaks protsenti riigi sisemajanduse kogutoodangust, piisav, et tulevikus vastast heidutada.

Pärast NATO välisministrite kahepäevast kohtumist Brüsselis rääkis allianssi juht Rutte, et NATO riigid peavad kaitsekulutusi tõstma, et hoida liidu heidutusvõimet.

"Usun kindlalt – tean ka, et paljud teised liitlased usuvad –, et kahest protsendist lihtsalt ei piisa, kui me tahame pikemas perspektiivis hoida oma heidutusvõimet praegusel tasemel," ütles Rutte. "Nüüd on kõik korras ja me suudame end kaitsta ning keegi ei tohiks üritada meid rünnata. Aga ma tahan, et see jääks samaks ka nelja-viie aasta pärast."

Rutte ei öelnud, kas tema arvates peaks uus sihtmärk olema kolm protsenti, nagu USA presidendiks valitud Donald Trump on varem nõudnud.

Atlandi-ülese sõjalise liidu riigid on viimastel aastatel kaitsekulutusi märkimisväärselt suurendanud, eriti pärast Venemaa 2022. aasta veebruari sissetungi Ukrainasse.

NATO hinnangul täidavad liidu 32 liikmest 23 sel aastal oma eesmärgi kulutada kaitsele protsenti SKT-st. 2014. aastal täitsid selle eesmärgi vaid kolm riiki.

Rutte sõnul peaks NATO suurendama ka sõjatehnika tootmist.

"Me ei tooda piisavalt, hinnad on liiga kõrged ja tarne liiga aeglane. Kaitsetööstus peab tegema rohkem vahetusi, võtma kasutusele rohkem tootmisliine," lausus Rutte. "Meil ei saa tekkida olukorda, kus me lihtsalt maksame sama eest rohkem."

Rutte märkis, et mõned NATO riigid pöörduvad Lõuna-Korea relvafirmade poole, kuna liidu kaitseettevõtted ei tooda vajalikul kiirusel tehnikat.