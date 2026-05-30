Hegseth hoiatas kaitsesse vähe panustavaid liitlasi

Singapuris visiidil viibiv USA kaitseminister Pete Hegseth kritiseeris taas NATO liikmeid ja Euroopat, rõhutades, et need, kes ei tõsta piisavalt kaitsekulutusi, seisavad silmitsi selgete muutustega koostöös Washingtoniga.

NATO liikmesriigid lubasid eelmisel aastal suurendada kaitsekulutusi viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), aga mitmed riigid väidavad samal ajal, et ei pruugi seda eesmärki siiski saavutada.

"Liiga kauaks meie viisakad palved Euroopa liitlastele, kulutada oma kaitsele rohkem, langesid kurtidele kõrvadele. Lõpuks püüavad nad järele jõuda, põgenedes ülesande täitmise asemel tühja globalistliku retoorika taha reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kohta. Olukorras, kus Euroopa avas oma piirid ja omas sõjavägesid vaid paberil, võite te omada kõiki reegleid – ja reeglid ongi suurepärased asjad – , aga kui te ei saa neid kõva jõuga toetada, siis pole need reeglid väärt paberitki, millele peale nad kirjutatud on," ütles Hegseth.

"Euroopal ja NATO-l on ees mõned suured otsused ja sellest saate varsti lähemalt teada," lubas USA kaitseminister.

USA välisminister Marco Rubio ütles paar nädalat tagasi, et NATO-t ootab ees USA vägede vähendamine Euroopas, kuna Washington keskendub teistele ohtudele.