X!

Hegseth hoiatas kaitsesse vähe panustavaid liitlasi

Välismaa
Foto: SCANPIX / EPA / HOW HWEE YOUNG
Välismaa

Singapuris visiidil viibiv USA kaitseminister Pete Hegseth kritiseeris taas NATO liikmeid ja Euroopat, rõhutades, et need, kes ei tõsta piisavalt kaitsekulutusi, seisavad silmitsi selgete muutustega koostöös Washingtoniga.

NATO liikmesriigid lubasid eelmisel aastal suurendada kaitsekulutusi viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), aga mitmed riigid väidavad samal ajal, et ei pruugi seda eesmärki siiski saavutada.

"Liiga kauaks meie viisakad palved Euroopa liitlastele, kulutada oma kaitsele rohkem, langesid kurtidele kõrvadele. Lõpuks püüavad nad järele jõuda, põgenedes ülesande täitmise asemel tühja globalistliku retoorika taha reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kohta. Olukorras, kus Euroopa avas oma piirid ja omas sõjavägesid vaid paberil, võite te omada kõiki reegleid – ja reeglid ongi suurepärased asjad – , aga kui te ei saa neid kõva jõuga toetada, siis pole need reeglid väärt paberitki, millele peale nad kirjutatud on," ütles Hegseth.

"Euroopal ja NATO-l on ees mõned suured otsused ja sellest saate varsti lähemalt teada," lubas USA kaitseminister.

USA välisminister Marco Rubio ütles paar nädalat tagasi, et NATO-t ootab ees USA vägede vähendamine Euroopas, kuna Washington keskendub teistele ohtudele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:04

Eesti koos kolme suurriigiga kutsus leevendama heitkogustega kauplemist

20:40

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

20:35

Täiskasvanute negatiivne suhtumine kalasse mõjutab ka lapsi

20:23

Hegseth hoiatas kaitsesse vähe panustavaid liitlasi

20:11

Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

20:00

Eesti lubas teedele isejuhtivad autod

19:40

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

19:10

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

19:02

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

29.05

Meedia: Putini ja Kabajeva lapsi harivad läänest pärit koduõpetajad

18:09

Ukraina õhurünnakud tabasid mitut Vene naftarajatist ja kahte lennukit Uuendatud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

06:50

Alaska mäestikus hukkus kolm Läti mägironijat

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

08:24

WSJ: USA aitab laevadel Hormuzi väina "pimedalt" läbida

29.05

Tallinna Kristiine ristmik võib saada jalakäijate silla

07:10

Iraan: tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu Uuendatud

14:46

Eesti paigaldas idapiirile esimesed droonivastased seadmed

29.05

Galerii: ERR tunnustas töötajaid kolleegipreemiatega

ilmateade

loe: sport

20:40

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

20:11

Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

19:40

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

loe: kultuur

14:05

Tänavune Hiiumaa kirjandusfestival pöörab tähelepanu tuletorniaastale

13:39

Galerii: rühmitus Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium avas Pärnus näituse

12:02

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

10:01

Arvustus. Cannes'i filmifestival: keskelt pehme, äärest kõva

loe: eeter

17:02

Lasteonkoloog: laste vähiravi takerdub bürokraatia taha

13:26

Linnapuugid võivad inimesele kujutada suuremat riski kui metsapuugid

12:02

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

09:07

Psühhiaater Andres Lehtmets: ekslik on loota, et psühhiaatria on kõikvõimas

Raadiouudised

18:40

Tänavakunstifestival tõi Pärnusse kümne riigi kunstnikud

18:40

Meeste tantsupeol osaleb ka politsei- ja piirivalveameti rühm

18:30

Päevakaja (30.05.2026 18:00:00)

29.05

Päevakaja (29.05.2026 18:00:00)

29.05

Esimese kvartali majanduskasvu andis suure panuse eratarbimine

29.05

Rumeenia saadab droonijuhtumi tõttu riigist välja Vene peakonsuli

29.05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

29.05

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

29.05

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

29.05

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo