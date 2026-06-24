X!

Mark Rutte kohtub kolmapäeval USA-s Donald Trumpiga

Välismaa
NATO peasekretär Mark Rutte ja USA president Donald Trump.
NATO peasekretär Mark Rutte ja USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Vaid mõni nädal enne NATO tippkohtumist kohtuvad Washingtonis alliansi peasekretär Mark Rutte ja USA president Donald Trump. Kõneluste taustal valmistavad Euroopa liitlastele muret märgid, et Washington võib oma sõjalist rolli Euroopas vähendada.

NATO peasekretär Mark Rutte kohtub kolmapäeval Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga. Visiit toimub ajal, mil liikmesriigid valmistuvad juuli alguses Ankaras toimuvaks NATO tippkohtumiseks, mida peetakse üheks viimaste aastate olulisemaks alliansi kohtumiseks.

USA ja teiste NATO liitlaste suhted on pingelised. Viimastel kuudel on Trump süüdistanud Euroopa riike selles, et viimased ei toetanud piisavalt Ameerika Ühendriike sõjas Iraaniga.

Samal ajal püüavad Euroopa liitlased Washingtoni veenda, et NATO ei ole Ameerika jaoks pelgalt kuluallikas, vaid julgeoleku seisukohalt jätkuvalt oluline liit.

Trump on viimastel aastatel korduvalt seadnud kahtluse alla NATO senise toimimise ning ähvardanud vähendada Ameerika Ühendriikide rolli alliansis. Kuigi Euroopa riigid on USA survel kaitsekulutusi märgatavalt suurendanud, tekitavad ärevust Pentagoni plaanid vähendada sõjalist kohalolekut Euroopas ning ümber hinnata USA panust NATO kaitseplaanidesse.

Rutte on püüdnud neid hirme maandada, kinnitades, et Euroopa riigid peavadki võtma suurema vastutuse oma kaitse eest ning suudavad vajadusel täita ka osa lünkadest, mille USA võib jätta. Kuid paljude Euroopa liidrite jaoks on küsimus laiem: kui kindel on Ameerika Ühendriikide pikaajaline pühendumine Euroopa julgeolekule, mil Washingtoni strateegiline tähelepanu liigub üha enam Aasia suunas.

Analüütikute hinnangul on kolmapäeval Rutte peamine ülesanne hoida Trump NATO-ga täielikult seotud ning vältida olukorda, kus juulis toimuv tippkohtumine jääks erimeelsuste varju.

Lisaks USA presidendile kohtub Rutte Washingtonis ka administratsiooni kõrgete ametnike ning Kongressi liikmetega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

Suur Sõnameister

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:11

Ukraina ründas Krimmi soojuselektrijaama Uuendatud

11:06

Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

11:00

Mark Rutte kohtub kolmapäeval USA-s Donald Trumpiga

10:56

USA senat kiitis heaks Trumpi sõjaliste volituste piiramise Uuendatud

10:41

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

10:39

Noorte rannavõrkpalli karikasarja avaetapil selgusid võitjad

10:26

TÄNA OTSE | Kanada ja Šveits selgitavad B-alagrupi võitja

10:12

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

10:05

Rekordimees Ronaldo: ma olen tagasi

09:56

Õed Teevälid: Eesti koondise toetamine on suurem kui 90 minutit väljakul

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

23.06

Meedia: Ukraina sai Trumpilt heakskiidu Venemaad jõulisemalt survestada

23.06

Sõja 1581. päev: Venemaa viib õhutõrjesüsteeme rindejoonelt Moskvasse Uuendatud

23.06

Alar Karis teatas, et ei kandideeri teiseks ametiajaks presidendiks Uuendatud

11:11

Ukraina ründas Krimmi soojuselektrijaama Uuendatud

06:34

Putin proovib näidata Ukraina rünnakuid Moskvale agressorriigi eduna

23.06

Lavrov: oleme valmis rahukõnelusi igal ajal jätkama

23.06

Soome leevendab alkoholi müügipiiranguid

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

23.06

Hindre: erakondade spekulatsioonid Karise loobumise kohta on solvavad

ilmateade

SPORT

10:39

Noorte rannavõrkpalli karikasarja avaetapil selgusid võitjad

10:26

TÄNA OTSE | Kanada ja Šveits selgitavad B-alagrupi võitja

10:05

Rekordimees Ronaldo: ma olen tagasi

09:27

Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

loe: kultuur

11:06

Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

10:41

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

10:12

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

09:00

Ühe minuti film | Aadam ja Jaan Tootsen "Parim pilt looduses"

loe: eeter

11:06

Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

09:56

Õed Teevälid: Eesti koondise toetamine on suurem kui 90 minutit väljakul

23.06

Bianca Rantala: Saksamaa koolisööklas on vett raskem saada kui õlut

23.06

Kuulajahääletusel hinnati kaunimaks Heldur Karmo sõnad laulule "Unustuse jõel"

Raadiouudised

23.06

Päevakaja (23.06.2026 18:00:00)

23.06

Omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi

23.06

Käitlejad tahaksid ühekordseid e-sigarette põletades taaskasutada

22.06

Päevakaja (22.06.2026 18:00:00)

22.06

Kunstnik Tõnis Jürgens teeb Brüsselis katsetusi vana filmitehnikaga

22.06

Jaanipäeva eel kasvab hoogsalt grillimiseks mõeldud liha müük

22.06

Lastearstid soovivad toitumisalase märgistuse süsteemi kasutuselevõttu

22.06

Saatse saapa uus ümbersõidutee valmib sügiseks

22.06

Eestisse jõudis esimene Saksamaalt ostetud keskmaa õhutõrjesüsteem

22.06

Raadiouudised (22.06.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo