Mark Rutte kohtub kolmapäeval USA-s Donald Trumpiga

Vaid mõni nädal enne NATO tippkohtumist kohtuvad Washingtonis alliansi peasekretär Mark Rutte ja USA president Donald Trump. Kõneluste taustal valmistavad Euroopa liitlastele muret märgid, et Washington võib oma sõjalist rolli Euroopas vähendada.

NATO peasekretär Mark Rutte kohtub kolmapäeval Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga. Visiit toimub ajal, mil liikmesriigid valmistuvad juuli alguses Ankaras toimuvaks NATO tippkohtumiseks, mida peetakse üheks viimaste aastate olulisemaks alliansi kohtumiseks.

USA ja teiste NATO liitlaste suhted on pingelised. Viimastel kuudel on Trump süüdistanud Euroopa riike selles, et viimased ei toetanud piisavalt Ameerika Ühendriike sõjas Iraaniga.

Samal ajal püüavad Euroopa liitlased Washingtoni veenda, et NATO ei ole Ameerika jaoks pelgalt kuluallikas, vaid julgeoleku seisukohalt jätkuvalt oluline liit.

Trump on viimastel aastatel korduvalt seadnud kahtluse alla NATO senise toimimise ning ähvardanud vähendada Ameerika Ühendriikide rolli alliansis. Kuigi Euroopa riigid on USA survel kaitsekulutusi märgatavalt suurendanud, tekitavad ärevust Pentagoni plaanid vähendada sõjalist kohalolekut Euroopas ning ümber hinnata USA panust NATO kaitseplaanidesse.

Rutte on püüdnud neid hirme maandada, kinnitades, et Euroopa riigid peavadki võtma suurema vastutuse oma kaitse eest ning suudavad vajadusel täita ka osa lünkadest, mille USA võib jätta. Kuid paljude Euroopa liidrite jaoks on küsimus laiem: kui kindel on Ameerika Ühendriikide pikaajaline pühendumine Euroopa julgeolekule, mil Washingtoni strateegiline tähelepanu liigub üha enam Aasia suunas.

Analüütikute hinnangul on kolmapäeval Rutte peamine ülesanne hoida Trump NATO-ga täielikult seotud ning vältida olukorda, kus juulis toimuv tippkohtumine jääks erimeelsuste varju.

Lisaks USA presidendile kohtub Rutte Washingtonis ka administratsiooni kõrgete ametnike ning Kongressi liikmetega.