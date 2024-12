Põhja-Pärnumaal Sopi-Tootsi tuulepargis alustavad tööd kõik tuulikud

Tuule- ja päikesepark katavad umbes kümnendiku Eesti aastasest elektritarbimisest. Tuulepark valmib lõplikult uue aasta esimeses pooles ja päikesepark aasta teises pooles. Seni jätkuvad erinevad kindlustestimised. Pargi maksumus on ligi 350 miljonit eurot.

"Tuulikud on nüüd kõik püsti ja on saavutanud täistöö. Kaks viimast tuulikut peaksid kolmapäeva õhtuks saavutama töökindluse, mis tähendab siis, et kõik tuulikud saavad täisvõimsuses tööle minna neljapäevast ja teha seda täies 255-megavatises võimsuses tuleviku poole vaadates," rääkis Enefit Greeni juhatuse liige Andres Maasing.

"Siin kõrval on ka Sopi päikesepark, mis on 74 megavati suurune. Kolmapäeva õhtuks on rajatis valmis ja hakkab järgmisest nädalast täismahus tööle. Praegu on ta tootmas 50 protsenti oma täismahust. Teoreetiliselt võiks päikesepark ka täisvõimsuses töötada, aga meil on veel vahepeal jäänud paar inverterit liita, mis juhtub järgmisel nädalal," rääkis Maasing.

Sopi-Tootsi tuulepark on Baltimaade kõige suurem taastuvenergia rajatis, mis on suuruselt 255 megavatti tuulepargina ja 74 megavatti päikesepargina ja suudab täisvõimsuse juures toota pea 700 gigavatt-tundi elektrienergiat.

"See on peaaegu sama palju kui sajamegavatine põlevkivi- või kivisöeelektrijaam suudaks toota," ütles Maasing.