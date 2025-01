Jõudsalt lisandunud tuuleenergia hulk on vähendanud tuuleparkide kasumlikkust

Taastuvenergia tootja Enefit Green tahab maha müüa Soomes asuva tuulepargi, et kasutada seda raha arendusteks Leedus ja Poolas. Viimaste aastatega on turule tulnud palju uusi tuulikuid, mis muudab kasumi teenimise üha keerulisemaks ja omakorda turgudelt raha kaasamise raskemaks.

Enefit Greeni juht näeb Soome asemel suuremat kasumipotentsiaali Leedus ja Poolas. Seetõttu plaanitakse uued investeeringud teha just neisse riikidesse. Soome turult aga kaalutakse lahkumist, mis vabastab selleks vajalikku kapitali.

"Me hindamegi projektid üle, millised on need, mis toovad iga investeeritud euro eest kõige rohkem raha tagasi, kus on kõige vähem sees vastavaid riske ja kuhu on pikas perspektiivis kõige targem investeerida. /.../ Sellise tuule- või taastuvenergia edukus tuleb ikkagi välja siis, kui sa saad seda teha suuremal skaalal ühes hinnapiirkonnas. Soomes me enam edasi laieneda ei plaani," rääkis Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja.

LHV Panga Balti aktsiaanalüüside meeskonna juht Marek Randma ütles, et Soomes peab Enefit Green müüma tuuleenergiat selgelt alla keskmise turuhinna.

"Soome on kindlasti olnud neile raske. Nad Soomes peavad müüma oma tuult selgelt alla keskmise turuhinna. Sünergiaefekti kuidagi teiste Balti projektidega seal ei teki," ütles Randma.

Kuna tuuleenergia pakkujaid on viimastel aastatel jõudsalt juurde tekkinud, on see tuulisel ajal hinna alla toonud ja parkide kasumlikkust vähendanud.

"See ongi täna võtmeküsimus, kui palju neid veel turule mahub. Tegelikult me näeme järjest suuremat tuuleenergia allahindlust, mis tähendab seda, et sellel hetkel, kui tuulikud toodavad, on hinnad madalamad. Väga suur küsimus ongi see, kui suureks need tuuleenergia allahindlused tulevikus kujunevad. Suuresti sellel põhinebki see, kas arendajad teevad uusi investeerimisotsuseid või ei tee," selgitas Aguraiuja.

See on teinud raskemaks ka turgudelt raha kaasamise.

"Turg on kindlasti palju rohkem hakanud jälgima, mis tingimustel raha taastuvenergiasse antakse. Praegu, kui projektid on hakanud valmima ja toetuste mehhanism ei tundu enam nii atraktiivne ja ka laenud on kallimaks läinud, siis investorid oluliselt suurema hoolega vaatavad, millistesse projektidesse nad raha juurde julgevad anda," rääkis Randma.

Aguraiuja ütles, et vaatamata kavatsusele oma uusi arendusi Soome turust loobumisega finantseerida neil likviidsuskriisi ei ole. Seni kehtib ka lubadus aktsionäridele igal aastal dividende maksta.

"Tänane dividendipoliitika kehtib ja kui seda muudetakse, siis saavad kõik aktsionärid sellest läbi börsiteate teada."