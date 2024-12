Trumpi suhtes optimistlik Bezos ootab regulatsioonide leevendamist

Tehnoloogiahiiglase Amazon suuromanik Jeff Bezos on Donald Trumpi uue ametiaja suhtes optimistlik ning avaldas lootust, et järgmine administratsioon leevendab äriajamist segavaid regulatsioone.

Bezos osales kolmapäeval ajalehe The New York Times poolt korraldatud üritusel ning tõi välja, et majandusprobleeme saab lahendada ainult majanduskasvu toel.

Tema sõnul saab majanduskasvu toel lahendada ka riigivõla kasvamise probleemi ja on optimistlik selle suhtes, et Trump suudab tõmmata nüüd ka regulatsioone koomale.

"Me vajame selles riigis kasvule orienteeritust," ütles Bezos.

Tema sõnul paiknevad USA-s maailma kõige suuremad tehnoloogiafirmad, kuna seal saab kõige paremini tõsta kapitali.

Bezose kommentaarid tulevad mõni nädalat pärast seda, kui selgus, et temale kuuluv ajaleht The Washington Post ei avalda tavakohaselt USA presidendikandidaadile toetust. Bezos leidis toona, et toetuse avaldamine looks lehele kallutatud kuvandi.

Kriitikute sõnul mõjutas Bezose otsust hirm Trumpi kättemaksu ees. Bezosele kuulub veel ka kosmosefirma Orion, mis saab riigilt toetusi.

Bezos pole aga ainus miljardär, kes vaatab optimistlikult tulevikku. Näiteks miljardärist investor Ken Griffin ütles pärast Trumpi valimist, et "Ameerika on taas äritegevusele avatud".

Griffinile jäi hambusse ka USA föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) juht Lina Khan, kes on algatanud mitmeid monopolivastaseid kohtuasju.

Griffin ootab juba Khani lahkumist, süüdistab teda Ameerika tootlikkuse vähendamises ning leiab üldse, et Khan ei lase ärihaidel rahus tegutseda.

Ka Bezosele kuuluv Amazon seisab silmitsi monopolihagiga, mille föderaalne kaubanduskomisjon esitas ettevõttele eelmisel aastal. Khan on mitu aastat Amazoni kritiseerinud ning leiab, et firma hoiab kunstlikult hindu all ja kahjustab vaba konkurentsi.