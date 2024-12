Kongressi vabariiklased avaldasid Muski kärpeplaanidele toetust

Multimiljardär Musk lubas juba varem, et hakkab otsustavalt vähendama USA riigiasutustes lokkavat bürokraatiat ning võtab sihikule miljarditesse dollaritesse ulatuvad valitsuskulud.

Neljapäeval läksid Musk ja Ramaswamy Kapitooliumi hoonesse, kohtusid seal tähtsate vabariiklastega ning tutvustasid oma plaane.

Musk saabus hoonesse koos oma lapsega, kes istus koosolekule minnes tema õlgadel. Koosolekul arutati siis valitsustõhususe osakonna DOGE (Department of Government Efficiency) edasist tegevust, vahendas The Wall Street Journal.

Vabariiklased tunnevad Muski plaanide vastu huvi, kuna partei on ka varem toetanud ulatuslikke kärpeid riigisektoris.

"Oleme pikka aega kurtnud valitsuse suuruse ja ulatuse üle, sest see on kasvanud liiga suureks. Lubage mul olla aus, valitsus on liiga suur, see teeb liiga palju asju ja ei tee peaaegu midagi hästi," ütles esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson.

Musk on välja pakkunud, et ta võib föderaalkulusid kärpida ligi kahe triljoni dollari ulatuses. Ta pole täpset ajakava välja toonud. Kui Musk suudaks oma kärped ellu viia, moodustaks see umbes 30 protsenti valitsuse kuludest.

Trump on samas valijatele lubanud, et kärped ei taba sotsiaalkindlustus- ega meditsiinitoetusi. Ramaswamy ütles kolmapäeval, et DOGE hakkab otsima nendes programmides esinevat raiskamist, kuid ulatuslikku kärpimist seal ei tule.

Mõned poliitikud on pakkunud välja, et kärpekirves võiks tabada ka Pentagoni. Seda plaani võivad toetada ka mõned demokraatide ridadesse kuuluvad kongressisaadikud. Näiteks vasakpoolne kongressisaadik Ro Khanna viitas Trumani komiteele, mis paljastas 1940. aastatel raiskamise USA sõjatööstuses.

Hiljuti loodi veel esindajatekojas valitsustõhususe osakonna toetuseks vastav esindusorganisatsioon. Nädala alguses liitus sellega ka demokraadist kongressisaadik Jared Moskowitz.