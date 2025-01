ERR USA-s | AP ajakirjanik: Johnson juhib 50 aasta napima enamusega esindajatekoda

USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson valiti reedel napilt oma ametikohale tagasi. Associated Pressi ajakirjaniku sõnul juhib Johnson aastakümnete kõige napima enamusega esindajatekoda.

Vabariiklane Mike Johnson sammus reedel esindajatekoja spiikri valimistele enesekindlalt.

"Need valimised ei puuduta ainult ühte inimest. See puudutab Ameerika esikohale seadmise agendaga edasi liikumist," kõneles Johnson.

Vabariiklaste napp 219:215 enamus kongressi alamkojas ei jätnud spiikrile eksimisruumi, sest Johnson vajas ametis jätkamiseks 218 kongresmeni toetust.

Esialgse hääletuse ajal ei andnud kolm vabariiklast oma häält Johnsonile, mis oli piisav, et takistada ametis oleva spiikri tagasivalimist. Enam kui pool tundi kestnud läbirääkimiste järel muutsid kaks neist aga meelt ja andsid hääle siiski Johnsonile.

"Hääletus oli edukas pärast seda, kui kaks seadusandjat – Ralph Norman ja Keith Self – muutsid oma otsust, kuigi algselt hääletasid Mike Johnsoni vastu, andes nii talle minimaalse 218-kohalise enamuse. Johnson hakkab nüüd kõige napima esindajatekoja enamuse spiikriks, mida enam kui 50 aasta jooksul nähtud," selgitas Associated Pressi poliitikaajakirjanik Matt Brown.

Häälte kokku saamisel oli oma roll ka jaanuari teises pooles Valgesse Majja naasval Donald Trumpil.

"Rääkisin täna presidendiga (valitud president Donald Trumpiga) kaks korda. Meil on olnud elavaid arutelusid selle üle, mida see kõik endaga kaasa toob ja jõudsime spiikri osas kokkuleppele," ütles Texase vabariiklasest kongresmen Keith Self.

Mike Johnsoni napp edu näitab aga poliitanalüütikute hinnangul, et vabariiklased ei pruugi spiikri toetamisel olla alati ühtsed.

"Koos töötades on meil potentsiaal olla üks mõjukamaid kongresse selle suure rahva ajaloos. Kuniks töötame koos, teeme õiget asja ja seame Ameerika esikohale," ütles Johnson.

Esindajatekoja spiikri valimine on olulise tähtsusega, sest kongressi alamkoda ei saa spiikrita menetleda ühtegi seaduseelnõud.