Meedia: Ungari eriteenistus luuras EL-i ametnike järele

Raportit vahendanud väljaande Politico teatel otsisid Ungari välisluure (IH) töötajad läbi hotellitubasid, kus EL-i ametnikud ööbisid, ja salvestasid nende telefonivestlusi. Direkt36 kirjeldas ka juhtumeid, kus ungarlased esitasid kummalisi küsimusi riiki saabunud euroametnike telefonimarkide ja muu sarnase kohta.

Eelkõige olid jälitustegevuse sihtmärgiks Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) uurijad, kes omal ajal uurisid peaminister Viktor Orbani väimehele kuuluva Ungari ettevõtte juhtumit.

Uurimine toob näiteid aastatest 2015–2017, kus luureteenistuse agendid jälgisid Ungarisse saabunud OLAF-i ametnike autosõite ning kuulasid pealt nende telefone.

Väljaandes märgitakse ka, et Ungari luure levinud praktika on riiki külastavate EL-i delegatsioonide hotellitubade läbiotsimine ja nende sülearvutites asuvate andmete allalaadimine.

Budapesti on pikka aega süüdistatud ajakirjanike, aktivistide ja opositsioonitegelaste telefonide häkkimises.

2021. aastal tunnistas Ungari seadusandja, et valitsus ostis Iisraeli nuhkvara.

Selle aasta alguses tabas küberrünnak Ungari valitsusse kriitiliselt suhtunud Euroopa Parlamendi liiget.

Varem on meedias teatatud, et kahtlused Ungari võimude suhtes on Põhja-Atlandi alliansi viinud selleni, et NATO piiras teabe, sealhulgas luureandmete vahetust Ungariga. Orban teatas selle aasta alguses Ungari soovist ümber mõelda oma staatus NATO-s seoses alliansi toetusega Ukrainale, märkis sama teemat vahendanud Ukraina väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

Ungari peaministri pressiesindaja Bertalan Havasi ütles Politico palvele neid väiteid kommenteerida, et ei tegele valeuudiste kommenteerimisega ning samuti ei vastanud Olafi esindaja palvetele juhtunud selgitada.