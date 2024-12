Hiiumaal peeti taas glögikohvikute päeva

Kolmandat korda peetud glögikohvikute päeval osales tänavu 22 kohvikut. Hiiumaa muuseumi Pikas Majas ootas külalisi kohvik Pudru ja Kaapsad.

Mida head ja paremat teie siis selles kohvikus olete mekkinud?

"Mul on praegu siin kapsapirukas ja valge glögi. Eriline," ütles Irina.

Glögikohvikutes pakuti loomulikult ka alkoholivaba glögi ja tegelikult keskendus nii mõnegi kohviku programm hoopis lastele. Palade lasteaed ja Hiiumaa lastekaitse ühing kogusid oma välikohvikus raha Palade lasteaia õppevahendite jaoks.

"Tore on siin, et meil on palju loomi, mida saavad lapsed paitada ja vaadata, ja on igasuguseid toredaid mänge. Tore on, et meil on siin jõuluvana ja päkapikud jooksmas," rääkisid kohviku Päkapikumamma Pere ja Loomad külastajad Silja ja Kadri.

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ütles, et glögikohvikute päev teenib paari eesmärki.

"Anda hiidlastele põhjus kodudest välja tulla. Aga ennekõike on eesmärk ja põhjus, et tulla Hiiumaale meile külla. Ehk et tulla talvel Hiiumaale, sest meie suvehooaeg on niivõrd lühike, aga samas ka kõik neli aastaaega on Hiiumaal väga toredad," lausus Peikel.

Peikel lisas, et analüüs näitas, et mulluse glögikohvikute nädalavahetuse ajal oli Hiiumaal umbes 10 protsenti rohkem inimesi kui sellele eelnenud või järgnenud nädalavahetusel.