Nõukogu kinnitas ERR-i 2025. aasta eelarve koos kärbetega

ERR-ile eraldatud riigieelarveline toetus tegevuskulude katteks 2025. aastal on 40,45 miljonit, mis on möödunud aastaga võrreldes neli protsenti väiksem. Koos käibemaksu tõusu mõjuga on ERR uut eelarvet koostades pidanud kärpima tegevuskulusid kahe miljoni euro suuruses.

Koosmõjus eelnevate aastate kiire inflatsiooniga viib see ERR-i rahastustaseme suhtarvuna riigi SKP-sse uue negatiivse rekordini – 0,109 protsenti (võrdluseks, 2019. aastal oli vastav näitaja 0,17 protsenti).

Tegevuskulude kärpimine sedavõrd suures mahus tähendab organisatsiooniülest kokkuhoidu, mis koosneb paljudest elementidest. ERR tagab ka 2025. aastal põhiülesannete täitmise, küll on koostöös üksuste juhtidega vaadatud üle kõik programmilised tegevused.

Programmilised muutused

Eelarvelistest jm väljakutsetest hoolimata jätkab Eesti Rahvusringhääling 2025. aastal kõigi tele- ja raadioprogrammide ning veebisisu pakkumisega auditooriumile Eestis ja ka huvilistele kaugemal. Uutele eelarve tingimustele vastavalt on kõik programmid kohendanud sisu ja mitmeid asju tehakse senisest väiksemas mahus.

Aasta üks võtmesündmusi on laulu- ja tantsupidu, mida ERR plaanib kajastada erinevatel platvormidel. Samuti jätkab ERR riiklike tähtpäevade vahendamist, kuid mitmete ühiskonnas märgiliste tähtpäevade (nt emadepäev, isadepäev) kajastamisel otsitakse vähemkulukaid võimalusi. Väheneb ka kultuuritegelastele pühendatud eriprogrammi maht, näiteks portreesaated ja teemapõhised kultuurisarjad (nt kunstisari vms). Mõneks ajaks loobub ERR Eesti mängufilmide hankimisest.

2025. aastal väheneb meelelahutusliku sisu osakaal ERR-i kanalites. Kokkuhoiu eesmärgil ei toimu Eesti Laul 2025 konkursi raames poolfinaale ja piirdutakse vaid finaalkontserdiga. Lisaks vähendavad nii ETV kui ka ETV+ meelelahutuslike saadete tootmist. 2025. aastal ei osaleta noorte Eurovisioonil. Ümber korraldatakse ka Menu portaali töö.

Telekanalite põhiprogrammis jätkavad senised päevakaja- ja elamussaated, kokku hoitakse saadete mahu arvelt ja aasta jooksul vaadatakse üle osade saatesarjade hooaegade pikkused ning episoodide arv. Raadioprogrammides väheneb eelkõige muusika- ja elamussaadete osakaal, näiteks lõpetavad "Kuldrandevuu", "Elamus" ja "Elutoas" Vikerraadios ning "Lihtsalt nostalgia" Klassikaraadios.

2025. aastal vähendab rahvusringhääling otseülekannete mahtu erinevates kanalites, see puudutab nii spordi- kui ka kultuurisündmuseid. ERR kaalub erinevate spordiülekannete õigustest loobumist, samuti vähendatakse kontserdi- ja festivaliülekannete mahtu Klassikaraadios ja Raadio 2-s. Ka eriprogrammi, spordipublitsistikast kultuuridokumentaalideni, tehakse 2025. aastal vähendatud mahus.

Programmid on läbimas ka mitmeid uuendusi. ETV+ uuriva telemagasini "Insight" asemel käivitub juba jaanuaris venekeelne "Pealtnägija" ("Otševidets"), uuenenud formaat teeb tihedalt koostööd eestikeelse "Pealtnägija" toimetusega. ETV2 noortesaade "NOVA" jätkab uuel aastal vaid digiplatvormidel, et kõnetada noori nendele loomuomases keskkonnas.

Ressursside ümberorganiseerimine

Programmiliste muudatuste kõrval on üle vaadatud ka kõik kaasuvad kulud, sh vähendatakse 2025. aastal lähetuste mahtu ja rahvusvahelistele sündmustele saadetakse kommentaatorid ja reporterid kohapealseks kajastuseks vaid üksikutel juhtudel. Näiteks talispordi suurvõistluseid kommenteeritakse 2025. aastal Eestis, mitte kohapeal.

Pausile on pandud mitmed arendusjärgus olevad projektid, mis tähendab näiteks varem planeeritud telesarja edasilükkamist ja rahvusvaheliste spordivõistluste ülekannete õiguste ümbervaatamist.

Ressurss suunatakse olemasolevate süsteemide püstihoidmisele ja toetamisele. Näiteks on ERR lõpetanud eraldiseisvate raadioäppide arendamise ja kasutajatoe pakkumise ning keskendub edaspidi vaid Eesti Raadio mobiilirakendusele. Arendusressurss suunatakse ümber ka telekanalite ETV, ETV2 ja ETV+ üksikrakendustelt Jupiteri teleriäpile.

Muutused personalis

Eelarve koostamisel on ERR lähtunud põhimõttest hoida töötajaid ja rakendada neid võimalikult efektiivselt, et mitte leida end olukorrast, kus ERR peab kõiki talle pandud ülesandeid täitma, aga puuduvad inimesed, kes seda teeksid. Osad muutused on olnud siiski vältimatud ja kõiki neid on tõsiselt kaalutud, kerge südamega ei ole need otsused tulnud.

2025. aastale läheb ERR vastu vähenenud koosseisuga, osad ametikohad on koondatud ja osade ametikohtade töö on inimeste lahkumisel ümber korraldatud. Kokku puudutab see kuni paarikümmet inimest ERR-i erinevates üksustes. Lisaks põhikohaga ERR-is töötavatele inimestele, on üle vaadatud ka kaasautorite osalus ERR-i sisu loomes ning eelarvelistel põhjustel osad koostööd peatatakse või lõpetatakse.