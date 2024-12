Gruusia järgmiseks presidendiks valiti võimupartei kandidaat Kavelašvili

53-aastane endine jalgpallur, Partei Rahva Võim liige Kavelašvili kandideeris ainsana presidendiks valimistel, mida ei tunnusta ei opositsioon ega praegune president Salome Zurabišvili, vahendas BBC.

Esimest korda ei valinud presidenti Gruusias mitte elanikkond otsevalimistel , vaid seda tegid 300 valijast koosneva valimiskogu liikmed. Valimiskogu protseduur sätestati 2017. aasta põhiseadusmuudatusega.

Zurabišvili peab hääletust ebaseaduslikuks ning keeldub ametist lahkumast. Ta nõuab uusi valimisi, mis saaksid sillutada tee põhiseadusliku korra taastamisele.

Valimised toimusid parlamendihoones, kui samal ajal toimus väljas meeleavaldus. Parlamendihoone ette kogunenud protestijad ei pea valimisprotseduuri legitiimseks, sest valimiskogus on parlamendiliikmed, kes said oma koha võltsvalimistel.

"Kuna parlament ei ole legitiimne, on ka need valimised ebaseaduslikud... me ei võta seda tegelikult tõsiselt," rääkis meeleavaldustel osalev jurist Keti Makharašvili AFP-le.

Teine meeleavaldaja Dariko Gogol rääkis AFP-le, et Gruusia Unistus "võltsis valimised ja nad lihtsalt tirivad meid Venemaa poole". Ta peab vajalikeks uusi valimisi ning ootab, et praegune president Salome Zurabišvili jääks esialgu ametisse, "ja aitaks kuidagi meid selles väga raskes olukorras juhtida".

Gruusias on valitsenud segadus alates sellest ajast, kui Gruusia Unistus võitis oktoobri lõpus toimunud parlamendivalimised, mille puhul nähti ulatuslikke rikkumisi. Möödunud kuul tegi valitsus otsuse peatada liitumiskõnelused Euroopa Liiduga kuni 2028. aastani, mis kutsus esile veel suurema massimeeleavalduste laine.

53-aastane Kavelašvili oli valimiskogus ainus kandidaat, aga opositsioon ja arvukad protestijad peavad teda Gruusia Unistuse niiditõmbaja ja miljardärist oligarhi Bidzina Ivanišvili armetuks käpiknukuks.

Gruusia praegune president Salome Zurabišvili ütles kaks nädalat tagasi, et Gruusias on pärast oktoobrikuiseid valimisi ebaseaduslik parlament ja ta ei kavatse presidendiametist lahkuda, kui tema ametiaeg detsembris läbi saab.

Kõrghariduseta Kavelašvili on samuti tuntud oma räigete parlamendikõnede järgi, kus ta sarjab valituse kriitikuid ning seksuaalvähemusi.

Ka opositsioon boikoteeris laupäeval peetavat valimiskogu, olles seisukohal, et 72-aastane Zurabišvili on riigi ainus legitiimne juht.