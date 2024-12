Rakvere teatris jõudis lavale "Piparkoogimehike"

"Piparkoogimehikese" lavastaja Eili Neuhaus tunnistas, et lavatüki materjal talle end lihtsalt kätte ei andnud.

"Ma avastasin selles näitemängus põhiprobleemi, kuidas me kergekäeliselt suhtume oma asjadesse. Näiteks mu nooremad kolleegid ei oska nööpigi ette õmmelda, vaid ostavad poest uue pluusi, selle asemel et nööp ette õmmelda. Sealt tekkiski tunne, et sellele võib küll selle lastelavastuse üles ehitada. Et panna ka lapsi mõtlema, kas me liiga kergekäeliselt oma mänguasjadest ei loobu, kui need katki lähevad, ja kas me ei taha kohe uusi asju saada, selle asemel et vanu ära parandada ja leppida nendega," rääkis Neuhaus.

Ka köögis võiks taaskasutust rohkem olla, sõnas Jaune Kimmeli kehastatav Pipar.

"Pipratoosi kasutatakse kogu aeg, kui saab tühjaks, siis täidetakse uuesti, selles mõttes on mul bueno elu sellel riiulil. Aga ma olen näinud, kuidas nõud lähevad ära, kuidas pakendid, mis alguses on ilusad, taaskasutust lihtsalt ei leia siin köögis. Väga kahju, taaskasutust võiks olla rohkem," lausus ta.

Näidend räägib riiuliasjade elu huvitavamast poolest.