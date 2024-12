Tartu talvisel tantsupäeval osales koguni 1500 tantsijat

Sellel talvel kogunes Tartu Raekoja platsi rekordiline arv tantsijaid. Kuigi ilm oli vihmane ja tantsuplats libe, siis tantsijate meel oli rõõmus.

"Väga lõbus on, väga kelmikas on. See ilm lisab tegelikult isegi natuke vürtsi, sest tuleb kiljatusi siit-sealt. Libe on, porine on, aga see tantsijat ei heiduta, tegelikult on väga tore," ütles Marju.

"Väga-väga lõbus. igaüks siin tantsijatest on tulnud eelkõige, et näidata, mida nad oskavad ja et lõbustada ka teisi inimesi. Mulle ka nii meeldib. siin on iga aasta minu meelest nii tore. Me oleme suhteliselt palju siin käinud. Kui lund maas ei ole, siis jõulutunnet tekitab see seltskond siin kindlasti. Rahvatantsijad on megaägedad alati," rääkisid Melodi ja Andri.

"Sellel aastal on osalejaid 1500 ja varasemalt on meil olnud 200 tantsijat vähem, nii et me olime ise ka väga üllatunud, et sel aastal oli nii palju huvi. Me oleme ala laiendanud ja me oleme inventari, mis siin Tartu jõululinnas asub, paigutanud selliselt, et saaksime seda teha," lausus Tartu talvise tantsupäeva produtsent Ave Rosenberg.

Talvise tantsupeo kunstilise juhi Raul Markus Vaiksoo sõnul soovis ta sellel aastal tuua kavasse varasemast rohkem tantse ja nii oligi 15. sünnipäeva puhul kavas 15 tantsu. Lisaks pidas ta repertuaari kokku pannes silmas, et kava oleks rikkalik ning et esindatud oleksid ka pärimuslikud tantsud. Nii oligi repertuaaris tantsupäeval korduvalt tantsitud tantse, kuid ka selliseid, mida varem tantsitud ei ole.

"Eks me ole kõige uhkemad Vormsilt pärit labajalavalsi üle. Selle nimi on Tribitants. See on Vormsi pulmades oluline tants. Seal on iseäralik pöörlemine – tavaliselt rahvatantsija on harjunud pöörlema suurel vastupäeva ringil ise päripäeva pööreldes, aga siin on vastupidi," ütles Vaiksoo.

Kuigi esialgu võis osa tantse keerukana tunduda, jäid tantsijad kavaga rahule.

"Mina alustasin tantsu juhtimist sellel aastal ja alguses ma mõtlesin küll: vau, mis portsu otsa ma sattusin, aga siis hakkasime tegema ja tegelikult ei ole midagi hullu," lausus Marju.