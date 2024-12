"AK. Nädal" uuris, kuidas UNESCO kultuuripärandi hulka kantud mulgiputru keeta

Mulgi vallas asuvas Kulla leerimaja köögis näitas kohaliku keele ja kultuuri õpetaja Alli Laande ette, kuidas valmistatakse traditsioonilist mulgiputru. Hea pudru tegemiseks on vajalik ilus kollane kartul, mis pehmeks keeb, ja see et tangud oleks enne likku pandud.

"Erilist keerukust ei ole. Paned aga kartulid ja tangud ilusti potti keema ja loomulikult, kui on liha, siis sibulat. Ja kes on natuke priiskavam, siis võib ka võid panna. See on täiesti perenaise enda asi, mida ta sinna pudru sisse paneb. Kõige tähtsam on hea kartul ja natuke liha ka – ja terve pere on sul söönud," kirjeldas Laande.

Liha tükeldatakse ja praetakse eraldi, aga üle jäänud kamarad pannakse potti koos kartuli ja tangudega keema – ikka selleks, et midagi ei läheks raisku ja pudru maitse parem saaks.

Kui pliidiraud on piisavalt tuline, saabki poti pliidile panna.

"Nüüd tuleb vaht siit üles korjata, et see sisse ei keeks. Kartul on seal põhjas, tangud on peal ja vaikselt podiseb, siis ta põhja ei lähe," lisas Laande.

Kohalike inimeste sõnul läheb hea mulgipudru valmistamiseks umbes poolteist tundi aega. Kuni kartul ja tangud keevad, tuleb lihatükid pannile panna ja koos sibulaga pruuniks praadida. Kui kartul ja tangud on pehmeks keenud, tuleb need ühtlaselt õige vahendiga pudruks segada.

"Aga mikseriga ei tohi meie putru üldse puutuda, siis see puder läheb kõvaks ja tärklis läheb tükki. Aga pudrumänd on selle pudru tegemiseks väga hea. Nüüd on meil vaja puder lüüa pehmeks ja segamini," rääkis Laande.

Kui puder segatud, siis jääb üle vaid nii puder kui ka lihakõrnad kaussidesse tõsta ja lauale asetada.

Aga seda, et mulgipuder lisati UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja, tähistati Abja kultuurimajas pudrupeoga. Nii kohalikud mulgid kui ka külalised said proovida kolme koka valmistatud rooga. Kokad olid traditsioonilisele toidule lisanud oma maitse-eelistusi.

"See tõstab eneseuhkust meil kõigil mulkidel, kõik peavad seda väga tähtsaks ja tuletavad meelde, kuidas nende kodus mulgiputru valmistati. Ja see meenutab ka meie esivanemaid, sest toiduga kaasneb väga palju tundeid. Mulgipuder on hästi palju kasutuses ka erinevatel kogukonnapidudel, seda pakutakse igal pool – kokkusaamistel, talgutel, ka koolis – ja see on nüüd põlvest-põlve edasi kandunud traditsioonidega toit ja sellepärast see meile on väga oluline," rääkis mulgi kultuuri edendaja Ave Grenberg.