FI: kuriteoteate Roosaare kohta oleks võinud sama hästi esitada iga kodanik

Tänavu sügisel, kui ajakirjandus käsitles finantssuunamudija Jaak Roosaare rolli Planet 42 jaoks raha kaasamisel ja uuris korduvalt ka finantsinspektsioonilt, kas selline tegevus peaks olema nende järelevalve all ja kas Roosaarel pidanuks olema finantsinspektsiooni tegevusluba, jäi inspektsioon seisukohale, et neil selles rolli ei ole.

Möödunud nädala Eesti Ekspress kirjutas aga, et Roosaarele on esitatud kriminaalkahtlustus ning kuriteoteate tegi just finantsinspektsioon.

ERR uuris finantsinspektsioonilt, mis tingis meelemuutuse, kuid Vahuri kinnitusel ei ole nende seisukoht muutunud – kuriteoteate esitasid nad juba mõnd aega tagasi, ent ei avalikustanud seda uurimise huvides varem. Ka kuriteoteate sisu ei saa inspektsioon samal põhjusel kommenteerida.

"Kui FI kahtlustab, et finantssektoris tegutsetakse tegevusloata valdkondades, kus tegevusloa olemasolu on seaduslikult nõutav, võib FI teha selle kohta uurimisasutustele kuriteoteate. Kuriteoteate võib seejuures lisaks FI-le esitada ka kodanik, ajakirjanik või investor. Kuritegusid uurib uurimisasutus. FI ei ole uurimisasutus. FI teeb järelevalvet eelkõige ettevõtetele, kes on saanud FI-lt tegevusloa," ütles Vahur.

Ka finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ütles, et inspektsioon ei tolereeri finantssektori usalduse ärakasutamist kuritegelikel eesmärkidel, aga seda, kas kõnealuse juhtumi puhul ka tegelikult kuritegu toime pandi, uurivad juba uurimisasutused.

Kessler ütles Äripäevas avaldatud arvamusloos, et tema hinnangul ei tohi finantsjärelevalve minna seaduseväliselt vabade kodanike elu korraldama ja nende tegevusi jälgima – finantsinspektsioon ei ole kuritegusid uuriv asutus, vaid aitab vajadusel politseid ja prokuratuuri finantskuritegude lahendamisel.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mida kriminaalmenetluses kontrollitakse.

Praeguseks on Planet 42 siinne ärikeha Inclusion OÜ saneerimisel.